Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 6 июля

В Алтайском крае зафиксированы новые заразившиеся коронавирусом и еще 15 смертей инфицированных. 413 тяжелобольных пациентов с COVID-19 в настоящее время лечат в регионе. О главном из темы "Коронавирус на Алтае" за 6 июля – в подборке amic.ru.
За минувшие сутки в Алтайском крае выявили 199 заболевших COVID-19, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с вирусом.
На Барнаул пришлись 78 инфицированных, на Бийск – 16, на Рубцовск – 21. Остальные распределились следующим образом: Камень-на-Оби – 12 заболевших, Славгород – 10, Первомайский район – 6, Заринск и Кулундинский район – по 5, Алейский, Крутихинский, Михайловский, Павловский и Шипуновский районы – по 4, Благовещенский, Каменский, Тальменский и Тюменцевский районы – по 3, Ключевский, Топчихинский, Усть-Калманский, Целинный и Шелаболихинский районы – по 2, Алейск, Новоалтайск, Баевский и Угловский районы – по одному.
В Алтайском крае умерли еще 15 пациентов, которым ранее диагностировали коронавирусную инфекцию, сообщает региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
Всего в регионе с начала пандемии скончались 3504 человека с коронавирусом, из них 2512 – от COVID-19.
Алтайский край по суточному приросту заразившихся на этот раз находится на 32-й строчке среди всех субъектов РФ. В июне по этому показателю, в сравнении с другими регионами России, край чаще находился за пределами тридцатки, но периодически возвращался в топ-30.
Больше всего зараженных зафиксировали в Москве (+5498 человек за сутки), Московской области (+2536) и Санкт-Петербурге (+1869).
413 пациентов ковидных госпиталей Алтайского края на сегодняшний день находятся в тяжелом состоянии, следует из информации оперативного штаба.
Около трети из них (165 человек) для поддержания жизни подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
Общее число заболевших в регионе достигло 55 575 человек, выздоровевших – 47 369.
В Горном Алтае выявили 51 новый случай заражения коронавирусом, сообщает республиканский оперативный штаб по противодействию инфекции.
Общее количество заразившихся в регионе выросло до 18 137.
При этом выздоровели 17 150 человека, 25 из которых – за последние сутки. Еще один пациент скончался. Число таких смертей достигло 290.
В Алтайском крае к началу июля провакцинированы от коронавируса более 86% постояльцев, проживающих в социальных учреждениях. Такой высокий показатель должен помочь относительно безболезненно преодолеть третью волну ковида в регионе. Об этом в ходе онлайн-конференции 6 июля рассказала министр соцзащиты края Наталья Оськина.
По ее словам, на сегодняшний день все постояльцы соцучреждений края после прививок чувствуют себя хорошо, фактов заражения коронавирусом не выявлено. В домах престарелых и интернатах соблюдается масочный режим, проводится дезинфекция помещений и выполняются другие требования Роспотребнадзора. Кроме того, в учреждениях отменили все массовые мероприятия.
Центральная районная больница Бийска возобновила работу в режиме ковидного госпиталя. Ранее медучреждение работало в таком формате осенью 2020 года.
На утро 6 июля в ЦРБ Бийска лечатся уже 27 зараженных.Таким образом, это уже третий ковидный госпиталь, развернутый на территории района. Помимо ЦРБ, пациентов с коронавирусом лечат в основном корпусе горбольницы № 2, а также в здании роддома.
В поликлиниках и пунктах вакцинации Алтайского края привлекут на помощь студентов-медиков. Это поможет на время "закрыть" нехватку кадров, из-за которой сейчас очереди на прививку составляют от двух недель до месяца, сообщила во время пресс-конференции замминистра здравоохранения Алтайского края Наталья Белоцкая.
Несмотря на то, что в некоторых поликлиниках работают два, а то и три прививочных кабинета, и в городах есть мобильные пункты вакцинации — очереди желающих поставить вакцину от коронавируса увеличиваются с каждым днем. При этом дефицита вакцины нет — ее подвозят каждую неделю. А цель регионального министерства — увеличить количество привитых в сутки с пяти-семи тысяч до 15 тысяч человек. Поэтому без "дополнительных рук" не обойтись, уверены в ведомстве.
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