Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 6 июля

Алтайский край за пределами топ-30

Алтайский край по суточному приросту заразившихся на этот раз находится на 32-й строчке среди всех субъектов РФ. В июне по этому показателю, в сравнении с другими регионами России, край чаще находился за пределами тридцатки, но периодически возвращался в топ-30.

Больше всего зараженных зафиксировали в Москве (+5498 человек за сутки), Московской области (+2536) и Санкт-Петербурге (+1869).