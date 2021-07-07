Появилось видео с места крушения Ан-26 на Камчатке

МЧС России показало видео с места крушения пассажирского самолета Ан-26 на Камчатке. Об этом сообщает RT.

Напомним, 6 июля воздушное судно летело из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, а в 15:00 по местному времени перестало выходить на связь. Обломки самолета обнаружили на расстоянии 3,8 км от аэропорта — его основная часть находится в воде. По предварительным данным, при крушении никто не выжил. Всего на борту находилось 28 человек: 22 пассажира, в том числе ребенок, и шесть членов экипажа.

Позднее спасатели нашли тела шести человек, которые погибли при крушении. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов также отмечал, что шансов найти выживших "практически нет".