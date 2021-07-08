Определились финалисты чемпионата Европы по футболу

Сборная Англии в экстра-таймах обыграла сборную Дании и гарантировала себе место в финале чемпионата Европы по футболу. Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Исход матча решил спорный 11-метровый, который стал главным предметом обсуждения в социальных сетях.

Ранее в финал пробилась сборная Италии, обыграв сборную Испании в серии послематчевых пенальти.

Финальная игра чемпионата Европы пройдет на стадионе "Уэмбли" в Лондоне 11 июля.

Напомним, что сборная России не смогла выйти в стадию плей-офф Евро-2020. В группе российские футболисты проиграли два матча из трех. С этим результатом они выбыли из призовой гонки.