В России могут изменить начисление страховых взносов на высокие зарплаты

С 2022 года в России могут вырасти страховые взносы на высокие зарплаты, пишут "Известия" со ссылкой на источники, близкие к кабинету министров.

Отмечается, что правительство обсуждает вероятность повышения планки окладов, с которых в Пенсионный фонд отчисляются взносы по максимальному тарифу — 22%. Сейчас это доходы в размере 1,465 млн рублей в год, после превышения этого порога ставка падает до 10%.

Предполагается, что такой шаг может стать частью донастройки системы налогообложения состоятельных россиян. По оценкам экспертов, нововведение затронет не более 5 млн человек. Они также отмечают, что если увеличить лимит, то вырастет объём поступлений в ПФР. При этом конкретные параметры повышения ещё неизвестны, их предстоит установить.

"Надо понимать, что взносы в ПФР платят не граждане лично, а их работодатели. Поэтому повышение порога будет означать увеличение нагрузки прежде всего на высокооплачиваемые отрасли — финансовую, добывающую, сферы с наукоемкой продукцией, — пояснил директор Центра исследований экономической политики МГУ Олег Буклемишев.

Ранее сообщалось, что средняя пенсия россиян в 2024 году должна превысить 20 тысяч рублей. Согласно плану, в 2022 году средняя пенсия по старости составит 18 447 рублей (+5,5%), в 2023-м – 19 399 рублей (+5,2%), а в 2024-м – 20 388 рублей (+5,1%).