Мужчину сбили на пешеходном переходе в Бийске. Видео

Водитель отечественного автомобиля на пешеходном переходе в Бийске сбил пешехода, сообщает "Бийское телевидение".

Авария произошла поздним вечером 7 июля в районе Первого участка. 41-летний мужчина переходил дорогу и попал под колеса "шестерки", за рулем которой находился молодой человек с водительским стажем 1 год.

От удара бийчанин отлетел от капота на несколько метров и получил множественные переломы. Прибывшие медики госпитализировали его в бийскую ЦГБ. Не исключено, что пострадавший в момент аварии был пьян.

Полицийские устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее сибиряк на Audi Q7 насмерть сбил пятилетнего мальчика, который переезжал дорогу на самокате.