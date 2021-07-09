Мужчину сбили на пешеходном переходе в Бийске. Видео

Водитель отечественного автомобиля на пешеходном переходе в Бийске сбил пешехода, сообщает "Бийское телевидение".
Авария произошла поздним вечером 7 июля в районе Первого участка. 41-летний мужчина переходил дорогу и попал под колеса "шестерки", за рулем которой находился молодой человек с водительским стажем 1 год.
От удара бийчанин отлетел от капота на несколько метров и получил множественные переломы. Прибывшие медики госпитализировали его в бийскую ЦГБ. Не исключено, что пострадавший в момент аварии был пьян.
Полицийские устанавливают обстоятельства произошедшего.
Ранее сибиряк на Audi Q7 насмерть сбил пятилетнего мальчика, который переезжал дорогу на самокате.
Комментарии
Пьяный-не пьяный , а переходил по переходу. Молодые водилы явно гнали.
Интересно что утырку на авто помешало пропустить пешехода? Внезапный гололёд? Отказали тормоза внезапно? Пешеходный переход возник неажиданно когда до него остался один метр? Или просто они в принципе не собирались ничего предпринимать так как пешеход должен стоять боятся а то смерть?