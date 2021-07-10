В Бийске открыли первый мобильный пункт вакцинации от ковида

Первый мобильный пункт вакцинации от коронавируса начал принимать пациентов в Бийске. Об этом сообщает "Бийский рабочий".

Поставить прививку в рабочие дни можно с 12:00 до 19:30, а в выходные с 11:00 до 19:30. С собой следует взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Напомним, 24 июня в Барнауле на площади Спартака начал работу ещё один мобильный комплекс вакцинации. Он принимает желающих поставить вакцину с 8 до 20 часов.

На такой график перевели все прививочные кабинеты, а также мобильный прививочный пункт возле торгового центра "Праздничный" (ул. Балтийская, 16). Власти рассчитывают, что так они справятся с удвоившимся потоком пациентов.