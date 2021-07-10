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Такой день. Барнаул претендует на Чемпионат мира, а в городе перекрывают дороги

, ИА "Амител"
Главные события в регионе за 10 июля
Кубок мира по гребле в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Кубок мира по гребле в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Федерация гребли на байдарках и каноэ Алтайского края подаст заявку на проведение Чемпионата мира по гребле на марафонских дистанциях 2026 года. По словам министра спорта региона Алексея Перфильева, заявку во Всероссийскую федерацию гребли на байдарках и каноэ направят от имени губернатора Виктора Томенко в ближайшие 10 дней.

Штормовое предупреждение объявили в Алтайском крае в связи с пожароопасностью четвёртого класса горимости. По прогнозу синоптиков, высокая пожароопасность продлится с 10 по 16 июля.

В Барнауле готовится длительное перекрытие участков сразу нескольких улиц. В частности, С 8 часов 10 июля до 22 часов 10 августа в Барнауле закрыли движение для автомобильного транспорта по улице Песчаной. Вскоре на два месяца перекроют участок переулка Ядринцева.

Страшная авария случилась на трассе между селами Волчиха и Новоегорьевское. Лоб в лоб столкнулись два легковых автомобиля. По словам очевидца, в одном из них погиб парень.

Жительница Заринска не может добиться возвращения денег, которые она потратила на новую дверь, после того как ОМОН спилил старую. Штурма квартиры силовики устроили в надежде поймать человека, который тут уже несколько лет не живёт.

Профилактическое мероприятие "Нетрезвый водитель" проходит в Барнауле. Автоинспекторы используют метод сплошных проверок, то есть останавливают в определенном месте автомобили и оценивают состояние водителей на предмет алкогольного опьянения.

Следователи завершили расследование уголовного дела против директора одной из компаний в Барнауле, которого обвиняют в даче крупной взятке помощнику министра здравоохранения Республики Алтай. Правоохранители выяснили, что женщина в июле 2020 года в кабинете помощника главы регионального Минздрава передала последнему 240 000 рублей и бутылку коньяка.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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