В Алтайском крае объявили второе штормовое предупреждение

Синоптики предупредили жителей Алтайского края о серьёзном ухудшении погодных условий 12 июля. В частности, на регион обрушатся дожди, ливни, град и сильный ветер. Его порывы могут достигать 20 метров в секунду.

В связи с этим передали штормовое предупреждение. Населению рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы минимизировать угрозы, исходящие от непогоды. При возможности местным жителям советуют остаться дома и закрыть окна.

"Если вы окажетесь в непогоду на улице – обходите рекламные щиты, не укрывайтесь под деревьями. Во избежание травм при падении элементов конструкции крыш или фасадов зданий не прячьтесь от сильного ветра около стен домов, – рекомендовали в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю. – Оставьте автомобиль в гараже, а при его отсутствии – припаркуйте машину вдали от деревьев и слабоукреплённых конструкций".

При грозе, управляя машиной, желательно припарковаться. Непогода резко ухудшает видимость на дороге, ливни снижают сцепление с покрытием, а вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП. В это время также нельзя находиться у водоёмов, купаться и рыбачить.

При граде рекомендуется держаться подальше от окон и находиться в укрытии. Под деревьями лучше не прятаться, так как существует риск попадания в них молний.

Напомним, что в регионе действует ещё один штормпрогноз. Его объявили в Алтайском крае в связи с пожароопасностью четвёртого класса горимости.