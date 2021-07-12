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Преступная группировка обналичила более 844 млн рублей в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Следователи закончили расследование уголовного дела против "черных банкиров"
Фото: пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю

Фото: пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю

Следственный комитет закончил расследование уголовного дела против организованной преступной группы, члены которой обналичили не менее 844 млн рублей. За четыре года доход от их незаконной банковской деятельности составил порядка 87 млн рублей.

Как установили следователи, в 2016 году один из жителей Барнаула организовал группу для незаконной банковской деятельности. С мая 2016 по март 2020 члены группы систематически совершали незаконные банковские операции по расчетам, кассовому обслуживанию и инкассации.

"Для этого они подыскивали так называемых клиентов – юридических лиц, нуждающихся в обналичивании денежных средств. Деньги перечислялись на расчетные счета подконтрольных членам группы организаций, зарегистрированных на подставных лиц,переводились с одних расчетных счетов на другие, в том числе с целью придания видимости между ними реальных финансово-хозяйственных отношений, а в последующем обналичивались. За свои услуги обвиняемые получали определенный процент. За 4 года члены преступной группы совершили незаконное обналичивание на сумму не менее 844 миллионов рублей, получив доход в размере 87 миллионов рублей", – сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

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В ходе предварительного следствия обвиняемые своей вины не признали, однако следователям удалось собрать и закрепить доказательства по уголовному делу, которое составило 179 томов. В самом же обвинительном заключении – более пяти тысяч листов. Само дело передано в суд на рассмотрение.

В обеспечение исполнения наказания на имущество, автомобили и денежные средства обвиняемых следователем наложен арест. Несмотря на то, что лидер преступной группы оформил недвижимость и автомобиль на близких родственников, следователю удалось доказать, что они приобретены на доход от преступной деятельности, и наложить арест на 13 квартир стоимостью около 60 миллионов рублей и автомобиль стоимостью около 6 миллионов рублей.

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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