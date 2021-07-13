В России вновь за сутки умерло рекордное число людей с COVID-19

В России за прошедшие сутки умерли 780 человек с подтверждённым коронавирусом – это рекордное значение за всё время пандемии. Общее число смертей теперь составляет 144 492, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

За последние 24 часа в стране также выявили 24 702 новых случая ковида. Общее число заболевших выросло до 5 833 175.

Наибольший прирост заразившихся наблюдается в Москве (+4991 человек за сутки), Московской области (+2550) и Санкт-Петербурге (+1936). В Алтайском крае зарегистрировано ещё 256 случаев ковида, и регион также обновил рекорд по числу смертей.

Выздоровели за весь период 5 236 214 человек, в том числе 19 566 – за последние сутки.