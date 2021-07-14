В Туве водитель тягача сбил восьмилетнего мальчика на велосипеде

Фото: Mash Siberia

В Туве восьмилетний мальчик скончался в больнице после того, как попал под колёса тягача "Урал", сообщает пресс-служба МВД по региону.

Авария случилась около 9 часов утра 14 июля в селе Шуурмак. 27-летний водитель грузовика двигался по улице Гагарина и наехал на внезапно выскочившего на дорогу несовершеннолетнего велосипедиста.

Мальчика госпитализировали, однако спасти его не удалось. На месте аварии работают полицейские, устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Напомним, в конце июня в Туве перевернулась машина с семью подростками 12-14-летнего возраста. Один ребёнок погиб, ещё шестеро несовершеннолетних пассажиров пострадали.