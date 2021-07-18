Треть россиян не поддерживает введение четырёхдневной рабочей недели

44% россиян заявили, что поддерживают инициативу введения четырёхдневной рабочей недели, сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса Superjob.
При этом 63% опрошенных признались, что способны выполнить такой же объём работы за четыре дня вместо пяти.
"По данным Superjob, идею введения четырехдневной рабочей недели сегодня поддерживают 44% экономически активных россиян, – уточняет издание. – Против выступают 34% опрошенных, их основной довод – вероятное падение доходов".
Опрос проводился с 27 июня по 8 июля 2021 года. В нём приняли участие 1600 человек.
Напомним, в конце апреля бывший президент и премьер-министр РФ, зампред Совбеза Дмитрий Медведев предложил провести эксперимент с переходом на четырёхдневный график работы. По мнению экс-премьера, сокращать рабочий день можно "на час, на два", чтобы реформа была ступенчатой.
Комментарии
...63% опрошенных признались, что способны выполнить такой же объём работы за четыре дня вместо пяти....
Значит нужно увольнять 63 % "эффективных менеджеров", ннеспособных полностью загрузить подчинённых.
Работаем каждый день без выходных, а доход понизился. Поэтому лучше хотябы отдыхать полноценно. Разбогатеть не получится.
ВВОДЯТ ТЕ КОМУ ДОХОД ПОЗВОЛЯЕТ, НАЛОГИ С АЛТАЙСКОГО КРАЯ СОСУТ, А ГУБЫ НЕ ТРЕСКАЮТСЯ, СТАЛИ ДАТАЦИОННЫМ РЕГИОНОМ
а чё верховные жрецы с госдумы сказали ,будут (пахать) или нет?
Как-бы моим пчелам сказать, что 7-дневная рабочая неделя с мая по сентябрь включительно, как-то, не по ТК.