Треть россиян не поддерживает введение четырёхдневной рабочей недели

44% россиян заявили, что поддерживают инициативу введения четырёхдневной рабочей недели, сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса Superjob.

При этом 63% опрошенных признались, что способны выполнить такой же объём работы за четыре дня вместо пяти.

"По данным Superjob, идею введения четырехдневной рабочей недели сегодня поддерживают 44% экономически активных россиян, – уточняет издание. – Против выступают 34% опрошенных, их основной довод – вероятное падение доходов".

Опрос проводился с 27 июня по 8 июля 2021 года. В нём приняли участие 1600 человек.

Напомним, в конце апреля бывший президент и премьер-министр РФ, зампред Совбеза Дмитрий Медведев предложил провести эксперимент с переходом на четырёхдневный график работы. По мнению экс-премьера, сокращать рабочий день можно "на час, на два", чтобы реформа была ступенчатой.