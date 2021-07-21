Эксперт объяснил рост цен на пиломатериалы в России

Глава RFP Group Константин Лашкевич объяснил рост цен на пиломатериалы в России. Слова специалиста передаёт РБК.
Первая причина, по его словам, – это подорожание материалов на рынке в США. Из-за чего многие поставщики переориентировали потоки и стали продавать больше пиломатериалов на американском рынке.
Вторая причина – ухудшение отношений между Китаем и Австралией. Это "оголило" азиатский рынок и цены на пиломатериалы в Китае значительно увеличились.
Ранее сообщалось, что спрос на ремонт и отделку квартир резко вырос в Барнауле: компании не справляются с наплывом заказов, а очередь расписана на несколько месяцев вперёд. Строители говорят, что такой ажиотаж они наблюдают впервые и, что удивительно, ремонтная "агония" происходит при колоссальном удорожании отделочных материалов. Однако в компаниях уверены, что бум продлится недолго, и уже к концу года рынок остынет.
Комментарии
На загнивающем западе растет материальное состояние населения, раз покупают за высокую цену, а у нас как всегда: цены вверх, население прокалывает очередную дырку в ремне чтобы штаны поддержать.
в итоге виноваты наши зажравшиеся поставщики которые хотят продать за валюту в США и юани в Китай... пошлины поднять в сто раз как на авто ввозимые из Японии. чтоб жители России могли покупать пиломатериалы по адекватным ценам...
Какое интересное обоснование увеличения цен для богатого лесами государства. Осталось только дождаться аналогичного обоснования увеличения доходов населения.
Давно все понятно.
21.07.2021 16:05
Гость
На загнивающем западе растет материальное состояние населения
Там дерево в разы дороже, поплачьте в сторонке.