Эксперт объяснил рост цен на пиломатериалы в России

Глава RFP Group Константин Лашкевич объяснил рост цен на пиломатериалы в России. Слова специалиста передаёт РБК.

Первая причина, по его словам, – это подорожание материалов на рынке в США. Из-за чего многие поставщики переориентировали потоки и стали продавать больше пиломатериалов на американском рынке.

Вторая причина – ухудшение отношений между Китаем и Австралией. Это "оголило" азиатский рынок и цены на пиломатериалы в Китае значительно увеличились.

Ранее сообщалось, что спрос на ремонт и отделку квартир резко вырос в Барнауле: компании не справляются с наплывом заказов, а очередь расписана на несколько месяцев вперёд. Строители говорят, что такой ажиотаж они наблюдают впервые и, что удивительно, ремонтная "агония" происходит при колоссальном удорожании отделочных материалов. Однако в компаниях уверены, что бум продлится недолго, и уже к концу года рынок остынет.