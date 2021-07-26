В России начали сборку нового самолёта "судного дня"

Новый воздушный командный пункт, также известный как самолёт "судного дня", начали собирать в Воронеже, сообщают РИА Новости. Его спроектировали на базе широкофюзеляжного Ил-96-400М.
"Российские Воздушно-космические силы получат два воздушных командных пункта на базе Ил-96-400М", – сообщил источник информагентства в оборонно-промышленном комплексе.
Не исключено, что выпустят и третий экземпляр. По словам инсайдера, новые модели смогут преодолевать расстояние вдвое больше, чем предшественники.
Воздушный командный пункт предназначен для руководства войсками с воздуха в случае начала ядерной войны. Такие самолёты могут дозаправляться в воздухе. В полёте их сопровождают истребители.
Напомним, самолёт "судного дня" предыдущего поколения Ил-80 обокрали на аэродроме в Таганроге. Злоумышленники унесли с собой 39 радиостанционных блоков и ещё пять плат, которые были изъяты из таких же демонтированных блоков.
Комментарии
Не поможет.
Будет Шойгу с генеральшами молодыми летать?
Вот тебе дочка, на платья и на мороженое, а тебе Людка, — во! — на сапоги и на помады… будем теперь… голодом сидеть!
Долго летать собрался? В случае ядерной войны, садиться где будет, когда горючка кончится? Да и в бункере привычнее..
во время ядерного взрыва идет электромагнитный импульс, самолетики как правило все...чих пых. Не на лампах же собирают его? о_О
Не помогут все эти милитари-цацки, Россия в канаву каждый раз падает со всем этим "благолепием". С танками, ракетами, подводными лодками и проч..
Последний раз Запад нападал 80 лет назад
А гражданские самолёты ИЛ-96 выпускать силенок не хватает?
Не на лампах же собирают его? о_О
___________
А вы как думали? Лампы широко применяют и американцы. Даже спутниковые системы и то собраны на лампах, причем, естесно, что только необходимые важные цепи, как правило - входные, там решена проблема получения глубокого вакуума, который необходим для качественной работы ламп. Современные технологи позволяют резко повысить экономичность работы устройств собранных на эл. лампах.
А добежать до самолёта успеют? Или в нем жить собираются?
Как бы китайские запчасти не дестабилизировали полёт сокола.
А что имеется в виду под "Судным днём" — Йом Киппур или III мировая война?
Как с Кузи аэропланы попадали, так и эта балда под большим сомнением что ссудится