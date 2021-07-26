В России начали сборку нового самолёта "судного дня"

Новый воздушный командный пункт, также известный как самолёт "судного дня", начали собирать в Воронеже, сообщают РИА Новости. Его спроектировали на базе широкофюзеляжного Ил-96-400М.

"Российские Воздушно-космические силы получат два воздушных командных пункта на базе Ил-96-400М", – сообщил источник информагентства в оборонно-промышленном комплексе.

Не исключено, что выпустят и третий экземпляр. По словам инсайдера, новые модели смогут преодолевать расстояние вдвое больше, чем предшественники.

Воздушный командный пункт предназначен для руководства войсками с воздуха в случае начала ядерной войны. Такие самолёты могут дозаправляться в воздухе. В полёте их сопровождают истребители.

Напомним, самолёт "судного дня" предыдущего поколения Ил-80 обокрали на аэродроме в Таганроге. Злоумышленники унесли с собой 39 радиостанционных блоков и ещё пять плат, которые были изъяты из таких же демонтированных блоков.