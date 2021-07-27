Эксперты рассказали, почему в третью волну коронавируса растёт количество тяжелобольных

Количество пациентов с тяжёлым течением коронавируса в Алтайском крае продолжает расти (в реанимационных палатах для ковидных осталось всего 13 свободных коек из 325). Об этом медики заявили на пресс-конференции в региональном Министерстве здравоохранения в понедельник, 26 июля. По их словам, в первую очередь дело в том, что люди слишком поздно обращаются за медицинской помощью.

"Рост тяжёлых ковидных больных в основном связан с тем, что пациенты занимаются самолечением. Коронавирусная инфекция должна лечиться согласно чётким методическим рекомендациям под наблюдением врача. Очень часто пациенты сами себе назначают антибиотики, а на фоне вирусного заболевания они ухудшают течение болезни, оказывая обратный эффект", – отмечает начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению Минздрава Алтайского края Жанна Вахлова.

Чиновница подчёркивает, что игнорирует медицинские организации в основном молодое население – до 40 лет, которое не верит в последствия коронавируса. На данный момент, по словам Вахловой, в реанимационных отделениях большую часть тяжелобольных составляют пациенты от 30 до 49 лет, которые ранее занимались самолечением и обратились уже с сильным поражением лёгких.

Ранее министр здравоохранения Алтайского края сообщил, что практически каждый шестой пациент, заразившийся коронавирусом, находится в крайне тяжёлом состоянии в реанимации. По его словам, такой тяжёлой обстановки с вирусом в регионе ещё не было за всё время пандемии.



Сегодня в крае развернуто 4670 коек, которые заполнены уже на 83% (в госпиталях лежат 3254 пациента с коронавирусом). Из госпитализированных тяжёлые и крайне тяжёлые пациенты составляют 16% (это 758 человек, из которых 231 подключён к аппаратам ИВЛ, – по данным оперштаба за 26 июля). Среди больных преобладает индийский штамм "дельта".