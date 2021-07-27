Эксперты рассказали, почему в третью волну коронавируса растёт количество тяжелобольных

Количество пациентов с тяжёлым течением коронавируса в Алтайском крае продолжает расти (в реанимационных палатах для ковидных осталось всего 13 свободных коек из 325). Об этом медики заявили на пресс-конференции в региональном Министерстве здравоохранения в понедельник, 26 июля. По их словам, в первую очередь дело в том, что люди слишком поздно обращаются за медицинской помощью.
"Рост тяжёлых ковидных больных в основном связан с тем, что пациенты занимаются самолечением. Коронавирусная инфекция должна лечиться согласно чётким методическим рекомендациям под наблюдением врача. Очень часто пациенты сами себе назначают антибиотики, а на фоне вирусного заболевания они ухудшают течение болезни, оказывая обратный эффект", – отмечает начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению Минздрава Алтайского края Жанна Вахлова.
Чиновница подчёркивает, что игнорирует медицинские организации в основном молодое население – до 40 лет, которое не верит в последствия коронавируса. На данный момент, по словам Вахловой, в реанимационных отделениях большую часть тяжелобольных составляют пациенты от 30 до 49 лет, которые ранее занимались самолечением и обратились уже с сильным поражением лёгких.
Ранее министр здравоохранения Алтайского края сообщил, что практически каждый шестой пациент, заразившийся коронавирусом, находится в крайне тяжёлом состоянии в реанимации. По его словам, такой тяжёлой обстановки с вирусом в регионе ещё не было за всё время пандемии.
Сегодня в крае развернуто 4670 коек, которые заполнены уже на 83% (в госпиталях лежат 3254 пациента с коронавирусом). Из госпитализированных тяжёлые и крайне тяжёлые пациенты составляют 16% (это 758 человек, из которых 231 подключён к аппаратам ИВЛ, – по данным оперштаба за 26 июля). Среди больных преобладает индийский штамм "дельта".
Комментарии
Тут надо задаться вопросом — почему эти люди избегают обращаться за медицинской помощью?
Это лишь следствие. Причина же в том что власти РФ полностью провалили свою работу и теперь вынуждены "через колено" ломать бюджетников, предпринимателей и прочие категории.
"Очень часто пациенты сами себе назначают антибиотики, а на фоне вирусного заболевания они ухудшают течение болезни, оказывая обратный эффект"
Знакомых и родственников врачи так же лечили всех антибиотиками, и тех кто амбулаторно, и тех кто лежал в больнице, без разбора, "согласно четким медицинским рекомендациям".
Когда мне нужна была помощь, скорая приехала, сказала что у меня пневмония, поставили укол, уехали. Какие тесты, какая госпитализация. Иди пешком в поликлинику, а ты не ходишь даже до туалета..... ДООПТИМИЗИРОВАЛИСЬ!
27.07.2021 10:00
АБОРИГЕН
Забудьте уже про социализм,с его хотя-бы какой-то заботой о населении и ответственностью. Сейчас у чиновника всё направлено на срочное зарабатывание денег себе и близким и безнаказанное (желательное) сваливание.
Вот бухгалтер выделил деньги на экспресс-тесты по 4 с лишним тысячи за штуку и никто не задумался над дороговизной.
число тяжелобольных и смертей растёт, потому что принудительно вакцинируют население, которое ещё не излечилось от ранее перенесённого вируса. Последствия вируса лечатся годами. Переболели все, в разной форме - кто тяжело, кто легко. Зачем же насиловать естественный иммунитет? А число заражённых растёт в пропорции проведённых тестов, что доказывает, что у населения уже есть иммунитет. Нет, надо "подстраховаться" - вакцинировать население.
власть сознательно заражает людей прививками и объясняет народу о своей заботе о народе.
всё перевёрнуто-ложь-правда-доходы от этого бизнеса-чистка рядов народа по уровню сознания и т.д.
теперь ещё к детям добираются....
ну,что?-кто должен покинуть землю?-тот уйдёт... власть не причём здесь.
Дрянная экология и дрянное питание.
После обвального роста цен буквально на всё люди вынуждены сидеть на макарошках из кормового пшена и на технической пальме. Отсюда и никакой иммунитет.
Причём понятно, что рост цен - исключительно результат картельного сговора и наложенных на население страны контрсанкций в виде запрета на ввоз качественного питания, фруктов и овощей, что ещё больше взвинтило цены на них.
Опять население само виновато! Можно было и не читать - вывод известен заранее. А заболевших больше не потому ли, что статистику перестали подправлять, как это было в первый период?
27.07.2021 10:19
гость
власть сознательно заражает людей прививками и объясняет народу о своей заботе о народе.
Стесняюсь спросить, вы давно посещали психиатра, не затягивайте с этим, таблетки надо принимать регулярно.
27.07.2021 10:19
гость
власть сознательно заражает людей прививками
Закройте шторы, отойдите от окна. Я, дочь майора КГБ, удивляюсь вашей проницательности и наблюдательности. Боритесь! Только имейте в виду, вода в кране тоже содержит прививочные чипы, население заражают через водопровод. Только никому не говорите, это наш с вами секрет!
Вы меня простите, но не ваши ли рекомендации: 1.не сильно болеешь - нефиг беспокоить скорую , лечись дома. 2. Сами же медики по регламенту назначают пару антибиотиков с первого же дня. Хотя интоксикация такая, что надо Полисорб пить, а не кишки добивать антибиотиками (кишки занимаются как раз выводом токсинов)
Эксперды должны не бла бла бла, а работать на опережение, а то так экспердировать каждый суслик может.
Родственники в Германии рассказали как переболели. Всё направлено на выработку естественного иммунитета. Сразу строгая самоизоляция в квартире, постоянный контроль уровня сатурации (насыщения крови кислородом), витамин С каждый час(!), витамин Д, и разжижающие кровь уколы, обошлись без пневмонии к счастью.
Сами то врачи знают как лечить? С момента пандемии сменилось 9 протоколов лечения, каждый предыдущий - поиск суслика в темной комнате.
Стесняюсь спросить, вы давно посещали психиатра, не затягивайте с этим, таблетки надо принимать регулярно.
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Не грубите! Прочитайте методические рекомендации «Порядок проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19», узнаете много нового для Вас. Более того, по имеющимся противопоказанием такую прививку ставить нельзя очень многим, а таковых у нас наберется почти 50 % населения. И что теперь, всех под одну гребенку? Подход строго индивидуален и никакой обязаловки при этом. Конечно, если вы от ПФР - тогда все понятно.