Суббота, 24 Июль, 05:08

Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2021г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,77
€ 86,85
21°


6078522 +23811
Обь
206см -8

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Олимпиада в ТокиоКоронавирус на АлтаеТретья волна пандемии
Новости

Ковидный апокалипсис. Попов рассказал о резком ухудшении ситуации с COVID-19 на Алтае

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
16% всех заразившихся находятся крайне тяжёлом состоянии. Такого ещё не было за всё время пандемии
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

Ситуация с коронавирусом в Алтайском крае за последние две недели резко ухудшилась. Коечный фонд заполнен на 83%, а практически каждый шестой пациент, заразившийся коронавирусом, находится в крайне тяжёлом состоянии в реанимации. Такой тяжёлой обстановки с вирусом в регионе ещё не было за всё время пандемии, сообщил во время заседания оперштаба министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.

По его словам, сегодня в крае развернуто 4670 коек, которые заполнены на 83%. Из госпитализированных тяжёлые и крайне тяжёлые пациенты составляют 16%. Причём вирус мутировал. Среди больных преобладает индийский вариант "дельта". Попов рассказал, что инкубационный период сократился до минимума. Всего за один день пациенту может стать очень плохо и его могут перевести в реанимацию.

"Система работает с напряжением. Вышли на показатель 4670 коек. 83% коек загружено. 16% в крайне тяжёлом состоянии. Не испытывали такой нагрузки ещё никогда во время пандемии коронавируса. В реанимации находятся крайне тяжёлые пациенты. Скорые две недели работают на износ. В Барнауле около 1300 вызовов за сутки. Это больше, чем осенью прошлого года", – пояснил министр.

При этом вакцинированных людей, даже если они заразились, практически не госпитализируют. Только в крайне редких случаях. У большинства привитых, подчеркнул Дмитрий Попов, болезнь протекает в лёгкой форме. Для того чтобы как-то снизить нагрузку на медицинских работников, многих лёгких больных лечат дистанционно по телефону. Сейчас в госпиталях Алтайского края, по данным регионального оперштаба, находится 785 тяжёлых пациентов, 208 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Министр здравоохранения края добавил, что в регион дополнительно поступила 21 тысяча доз вакцины от коронавируса. Ещё около 40 тысяч есть в запасе.

Отметим, что на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом приняли решение об обязательной вакцинации жителей Алтайского края. Ожидается, что эти меры позволят привить около 174 тысяч человек.

Обязательную прививку от COVID-19 должны сделать сотрудники следующих отраслей: торговли, образования, общепита, транспорта, ЖКХ и энергетики, услуг связи, соцзащиты, банковской, спортивной и санитарно-курортной сфер, органов местной власти, МВД, МЧС, Росгвардии.

Первый компонент прививки сотрудники этих отраслей должны сделать до 22 августа. Второй – до 29 сентября.

Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: Коронавирус на Алтае
Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

23.07.2021 16:03
krash

Товарищ Попов, щас герб изменим, уберем коня, и все поправятся!

23.07.2021 16:16
гiсть

картинка для мема "никогда такого не было, и вот опять!"

23.07.2021 16:27
гость

Вот сами и подтверждают , что вакцинированные больные и заражают дальше сидя дома.

23.07.2021 16:29
- гость -

23.07.2021 16:27
гость

Вы сами то поняли, что написали?

23.07.2021 16:32
- гость -

Опять больные виноваты? А если ни к неврологу, ни к кардиолога, ни к эндокринологу, ни к нормальному терапевту и т.д. сразу не попасть и все диагностики пройти второй год? Вот и получи тяжёлых и сверхнагрузку на скорые. Врачей везде недокомплект давным-давно! А в поликлинике только и слышишь - запись на две недели вперёд или доктор уволился - ждите талон ...

23.07.2021 16:33
- гость -

16% всех заразившихся находятся крайне тяжёлом состоянии.

Какой именно вакциной были привиты эти 16% ????

23.07.2021 16:40
- гость -

Почему не подключили святую воду, у нас, что не хватает священнослужителей? Почему космические корабли поливают священной водой, а на простых жителей её нет?

23.07.2021 16:40
- гость -

23.07.2021 16:33
- гость -

Походу никакой.

23.07.2021 16:43
- гость -

23.07.2021 16:32
- гость -

А чо ждать-то? Я в платную хожу, за прием недорого, за обследования тоже недорого берут. Сдала анализы, прошла врача, ни очередей тебе, ни нервотрепки, все чинно, благородно.

23.07.2021 16:43
Зануда

Третий день пытаюсь попасть к терапевту, в первый день была 49 — талонов нет, вчера была 37— талонов снова нет, сегодня—28— история та же, завтра пойду треебовать письменный отказ, чтобы в случае гипертонического криза— привлечь к ответу, не могу же я сама себе лекарства изменять, а старые уже не держат давление

23.07.2021 16:45
- гость -

Медицина схлопнулась.
В свой поликлинике к терапевту и кардиологу не пробиться месяцами.
Пошел в АКДЦ, хотел получить платную консультацию кардиолога.
Сказали: "в пн будет запись на какое-то там августа, кардиолог сейчас у нас всего один, будет доступно 3-4 талона, поэтому шансов получения талона почти нет, рекомендуем поискать другие медицинские учреждения".

Вот так, господа, бесплатно никуда по полису не пробиться. Платно - тоже проблемы. Ждать пока дойдет до крайности и Cкорая отвезет (если успеет).

23.07.2021 16:45
Зануда

И карточку не дают, чтобы я могла хоть к платному сходить , ведь надо же платному врачу знать анамнез

23.07.2021 16:46
Жоржик

23.07.2021 16:43
Зануда

Чем ныть тут сходила бы давно в платную, никаких очередей. Но вам проще же таскаться по больницам ежедневно, орать там, всех делать виноватыми кроме себя самой.

23.07.2021 16:47
Жоржик

23.07.2021 16:45
Зануда

Мне почему-то карточку дают, она вообще всегда у меня дома лежит. Может у вас что-то с лицом не то, доверия не внушаете ?

23.07.2021 16:49
гость

Наконец то свершилось:
". Для того чтобы как-то снизить нагрузку на медицинских работников, многих лёгких больных лечат дистанционно по телефону".
Чего статистика путаная
В баранауле 1300 вызовов скорой. А в статистике по краю 270 ковида в сутки.
А сколько по ковиду. А остальные - понос или золотуха?

23.07.2021 16:53
Гость

Вы сами то поняли, что написали?

Где там! Сплошной поток сознания! У таких родным надо колюще-режущие предметы отбирать,чтобы себе травму случайно не нанесли.

23.07.2021 16:55
- гость -

Скорые две недели работают на износ. В Барнауле около 1300 вызовов за сутки.

Наибольший прирост заразившихся наблюдается в Барнауле (+92 человека за сутки)

Тогда вопрос, к каким больным ездит скорая помощь? И зачем о загруженности скорой говорить, связывая это с ковидом?

23.07.2021 16:57
гость

Такого ещё не было за всё время пандемии

Ну и с чем это связано? С тем, что большинство переболело? Или с чем?

23.07.2021 16:59
гость

Если это связано с новыми штамами, то на следующий год будет еще хуже, а через год еще? И так пока конец не наступит?

23.07.2021 17:01
гость

В Барнауле около 1300 вызовов за сутки. Это больше, чем осенью прошлого года

Ну вот и ответ, а осенью прошлого года скорые ехали к больным 4 суток. Значит сейчас сколько едут, неделю? А больному, по его же словам, может стать плохо за один день

23.07.2021 17:03
гость

Ну все, зад наступил, за полтора года никто ничему не научился. Точно, никогда не было и вот опять

23.07.2021 17:04
- гость -

0,1% населения в больнице. Какой кошмар! заканчивайте манипуляцию цифрами!

23.07.2021 17:06
Гость

Что-то главную амёбу края давно не слышно? Не захворал часом?

23.07.2021 17:06
- гость -

на следующий год будет еще хуже, а через год еще? И так пока конец не наступит?
__________________

С гриппом точно так и происходит. Однозначное решения с вакциной пока нет, так что все в руках Божьих.

23.07.2021 17:07
гость

23.07.2021 16:46
Жоржик
23.07.2021 16:43
Зануда
Чем ныть тут сходила бы давно в платную

Ну так денежки за ОМС ей верните, она и сходит. Хотя бы 700 рублей, на один прием врача

23.07.2021 17:09
гость

23.07.2021 17:06
- гость -
С гриппом точно так и происходит

Да ни разу в жизни грипп не парализовал работу медицины. Чтобы плановую медпомощь отменяли и скорая четверо суток ехала. Ни при каком гриппе такого в помине не было

23.07.2021 17:10
гость

0,1% населения в больнице.

А больницы и скорые рассчитаны на 0,01 % населения

23.07.2021 17:11
Гость

Это Отмашкин виноват- после того,как его с мечтами о ковиднике кинули,он и проклял край! (шутка,если сразу не дошло до тупеньких)

23.07.2021 17:26
- гость -

Ну так денежки за ОМС ей верните, она и сходит

Жоржику объясните что такое ОМС, а то товарищ искренне верит, что медицина у нас бесплатная

23.07.2021 17:41
- гость -

23.07.2021 16:33
- гость -
Вы между строк читаете, что ли? Где написано , что они были привиты? Или вам душу греет так думать и нудеть здесь?

23.07.2021 17:43
- гость -

23.07.2021 16:45
- гость -
Да у нас куча платных клиник с хорошими врачами. Обратитесь в "Здоровье или "Антуриум", к примеру.

23.07.2021 17:44
гость

Да все платные клиники хорошие, только и цены у них не хорошие

23.07.2021 17:45
- гость -

23.07.2021 16:45
Зануда
Анамнез вы и сами можете рассказать и, более того, заранее пройти необходимые вам обследования и уже с результатами идти к нужному вам врачу.

23.07.2021 17:47
- гость -

23.07.2021 17:44
гость
Ну это ваш выбор - либо вам действительно нужно обследоваться и лечиться, либо это не так срочно, и вы можете месяцами ходить кругами да жаловаться здесь. Вы уж определитесь, что вам больше подходит.

23.07.2021 17:51
- гость -

23.07.2021 17:09
гость
___________

Речь идет о мутации вируса. Это первое, а второе - вы ошибаетесь, что грипп не вызывал такого коллапса в медицине. Во времена СССР в 1957 и 1959 годах Советский Союз захлестнули две волны пандемии Азиатского гриппа, подъем заболеваемости пришелся на май 1957 года, а к концу года в нашей стране гриппом болело не менее 21 млн. человек. Данные о жертвах в то время скрывались. В следующий раз вирус гриппа поразил Советский Союз в 1977-78 годах. Пандемия началась в нашей стране, за что и получила название "русский грипп". Самое страшное, что этот вирус косил преимущественно молодых людей в возрасте до 20 лет. В СССР статистика заболеваемости и смертности от этой пандемии скрывалась, в мире жертвами «русского гриппа» стали, по крайней мере, 300 тыс. человек.

23.07.2021 17:53
- гость -

23.07.2021 17:41
- гость -

Вы между строк читаете, что ли? Где написано , что они были привиты? Или вам душу греет так думать и нудеть здесь?

А с чего вы взяли что не были? Вам по телевизору это не скажут, вы-же напугаетесь и не пойдёте строем на прививку тогда.

23.07.2021 18:08
Океана

23.07.2021 17:53
- гость -

Ну вы хоть потрудитесь прочитать заметку прежде, чем комментировать:

"...При этом вакцинированных людей, даже если они заразились, практически не госпитализируют. Только в крайне редких случаях. У большинства привитых, подчеркнул Дмитрий Попов, болезнь протекает в лёгкой форме".

23.07.2021 19:22
- гость -

В Барнауле около 1300 вызовов за сутки. Это больше, чем осенью прошлого года

Осенью до 2000 вызовов в сутки было.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< июль 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31   
01:04
Валерий Карпин назначен главным тренером сборной России по футболу 0
23:48
Такой день. Изменение герба Барнаула и введение обязательной вакцинации 0
23:21
Водитель иномарки сбил 10-летнюю велосипедистку в Алтайском крае 0
22:52
Первый канал объяснил, почему не показали шествие Украины на Олимпиаде 0
22:27
Соцсети: разборка из-за бизнеса закончилась стрельбой в Новоалтайске 0
21:59
Как прошла церемония открытия Олимпиады в Токио. Фоторепортаж 0
21:25
Путин анонсировал уникальные предложения Японии по Курилам 0
20:57
Девушка-водитель насмерть сбила пешехода в Барнауле 0
20:24
В ЦБ не исключили дальнейшего повышения ключевой ставки 0
19:59
Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 23 июля 0
19:44
Алтайскому краю выделили более 2,8 млрд рублей из федерального бюджета 0
19:28
Сборная России под нейтральным флагом прошла на открытии Олимпиады 1
18:58
Рейды по соблюдению противоковидных мер продолжаются в Барнауле 2
18:39
Суд выселил районную администрацию из аварийного здания в Горном Алтае 0
18:19
В Минспорте назвали главную цель сборной России на Олимпиаде в Токио 1
17:58
Центробанк в очередной раз резко повысил ключевую ставку 0
17:47
Управляющего ПФР в Челябинской области обвиняют во взятках на 26 миллионов рублей 0
17:35
Песков прокомментировал принадлежность Крыма на сайте Олимпиады 1
17:22
34 участка дорог заасфальтируют в частных секторах Барнаула 0
17:08
В России выросли продажи кнопочных телефонов 3
16:46
Алексей Смертин собирается бежать 90-километровый марафон 5
16:31
Зарплата жителей Алтайского края за пять месяцев выросла на 8,4% 11
16:13
На Змеиногорском тракте в Барнауле приступили к укладке верхнего слоя асфальта 0
16:01
Ковидный апокалипсис. Попов рассказал о резком ухудшении ситуации с COVID-19 на Алтае 38
15:45
В России за сутки выявили 23 811 случаев COVID-19 0
15:32
Движение трамваев в центре Барнаула остановится на выходные 0
15:15
В Алтайском крае ввели обязательную вакцинацию. Кому теперь придётся прививаться? 57
15:06
Томенко и Турчак посмотрели, как идёт догазификация алтайского села 3
14:53
Абитуриенты АлтГТУ могут заранее оценить шансы на зачисление 0
14:47
Алтайские власти ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для жителей края 49
14:35
Местами до +35 и град. Какая погода будет на выходных в Алтайском крае? 0
14:21
Серебряный конь исчезнет с герба Барнаула 38
14:10
СМИ: мошенники могут набрать кредитов через аккаунты россиян на "Госуслугах" 7
13:55
"Путин же обещал!" Почему на Алтае не могут получить кешбэк за детский отдых 9 тысяч семей 22
13:44
Две школьницы врезались в легковушку на мотоцикле в Горном Алтае 4
13:33
Названы самые богатые города и районы Алтайского края 0
13:21
"Вместе сало ели, самогонку пили": алтайский украинец высказался о статье Путина 23
13:10
В Роскачестве усомнились в безопасности женского нижнего белья некоторых брендов 10
12:55
Министр энергетики прокомментировал рост оптовых цен на бензин 3
12:43
Житель Славгорода разбил окна в квартире, чтобы украсть технику 0
12:30
Минимальная зарплата вырастет на 825 рублей в 2022 году в России 6
12:18
Шукшинскую "Аллею славы" открыли в Барнауле 2
12:04
Финансист предрёк крах доллара как господствующей валюты 37
11:51
В Алтайском крае за сутки выявили 274 случая заражения коронавирусом 23
11:37
Где и когда посмотреть церемонию открытия Олимпийских игр? 6
11:27
В Алтайском крае объявили штормовое предупреждение на четыре дня 0
11:15
50 случаев COVID-19 выявили в Горном Алтае за сутки 0
11:03
Жителей Алтая просят сообщать о местах нелегальной продажи сигарет 23
10:49
Власти России проработают вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам 7
10:36
В АГМУ опровергли информацию о недопуске невакцинированных студентов к занятиям 14

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.