Ковидный апокалипсис. Попов рассказал о резком ухудшении ситуации с COVID-19 на Алтае

Ситуация с коронавирусом в Алтайском крае за последние две недели резко ухудшилась. Коечный фонд заполнен на 83%, а практически каждый шестой пациент, заразившийся коронавирусом, находится в крайне тяжёлом состоянии в реанимации. Такой тяжёлой обстановки с вирусом в регионе ещё не было за всё время пандемии, сообщил во время заседания оперштаба министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.

По его словам, сегодня в крае развернуто 4670 коек, которые заполнены на 83%. Из госпитализированных тяжёлые и крайне тяжёлые пациенты составляют 16%. Причём вирус мутировал. Среди больных преобладает индийский вариант "дельта". Попов рассказал, что инкубационный период сократился до минимума. Всего за один день пациенту может стать очень плохо и его могут перевести в реанимацию.

"Система работает с напряжением. Вышли на показатель 4670 коек. 83% коек загружено. 16% в крайне тяжёлом состоянии. Не испытывали такой нагрузки ещё никогда во время пандемии коронавируса. В реанимации находятся крайне тяжёлые пациенты. Скорые две недели работают на износ. В Барнауле около 1300 вызовов за сутки. Это больше, чем осенью прошлого года", – пояснил министр.

При этом вакцинированных людей, даже если они заразились, практически не госпитализируют. Только в крайне редких случаях. У большинства привитых, подчеркнул Дмитрий Попов, болезнь протекает в лёгкой форме. Для того чтобы как-то снизить нагрузку на медицинских работников, многих лёгких больных лечат дистанционно по телефону. Сейчас в госпиталях Алтайского края, по данным регионального оперштаба, находится 785 тяжёлых пациентов, 208 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Министр здравоохранения края добавил, что в регион дополнительно поступила 21 тысяча доз вакцины от коронавируса. Ещё около 40 тысяч есть в запасе.

Отметим, что на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом приняли решение об обязательной вакцинации жителей Алтайского края. Ожидается, что эти меры позволят привить около 174 тысяч человек.

Обязательную прививку от COVID-19 должны сделать сотрудники следующих отраслей: торговли, образования, общепита, транспорта, ЖКХ и энергетики, услуг связи, соцзащиты, банковской, спортивной и санитарно-курортной сфер, органов местной власти, МВД, МЧС, Росгвардии.

Первый компонент прививки сотрудники этих отраслей должны сделать до 22 августа. Второй – до 29 сентября.