Ковидный апокалипсис. Попов рассказал о резком ухудшении ситуации с COVID-19 на Алтае

Ситуация с коронавирусом в Алтайском крае за последние две недели резко ухудшилась. Коечный фонд заполнен на 83%, а практически каждый шестой пациент, заразившийся коронавирусом, находится в крайне тяжёлом состоянии в реанимации. Такой тяжёлой обстановки с вирусом в регионе ещё не было за всё время пандемии, сообщил во время заседания оперштаба министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.
По его словам, сегодня в крае развернуто 4670 коек, которые заполнены на 83%. Из госпитализированных тяжёлые и крайне тяжёлые пациенты составляют 16%. Причём вирус мутировал. Среди больных преобладает индийский вариант "дельта". Попов рассказал, что инкубационный период сократился до минимума. Всего за один день пациенту может стать очень плохо и его могут перевести в реанимацию.
"Система работает с напряжением. Вышли на показатель 4670 коек. 83% коек загружено. 16% в крайне тяжёлом состоянии. Не испытывали такой нагрузки ещё никогда во время пандемии коронавируса. В реанимации находятся крайне тяжёлые пациенты. Скорые две недели работают на износ. В Барнауле около 1300 вызовов за сутки. Это больше, чем осенью прошлого года", – пояснил министр.
При этом вакцинированных людей, даже если они заразились, практически не госпитализируют. Только в крайне редких случаях. У большинства привитых, подчеркнул Дмитрий Попов, болезнь протекает в лёгкой форме. Для того чтобы как-то снизить нагрузку на медицинских работников, многих лёгких больных лечат дистанционно по телефону. Сейчас в госпиталях Алтайского края, по данным регионального оперштаба, находится 785 тяжёлых пациентов, 208 из них подключены к аппаратам ИВЛ.
Министр здравоохранения края добавил, что в регион дополнительно поступила 21 тысяча доз вакцины от коронавируса. Ещё около 40 тысяч есть в запасе.
Отметим, что на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом приняли решение об обязательной вакцинации жителей Алтайского края. Ожидается, что эти меры позволят привить около 174 тысяч человек.
Обязательную прививку от COVID-19 должны сделать сотрудники следующих отраслей: торговли, образования, общепита, транспорта, ЖКХ и энергетики, услуг связи, соцзащиты, банковской, спортивной и санитарно-курортной сфер, органов местной власти, МВД, МЧС, Росгвардии.
Первый компонент прививки сотрудники этих отраслей должны сделать до 22 августа. Второй – до 29 сентября.
Комментарии
Товарищ Попов, щас герб изменим, уберем коня, и все поправятся!
картинка для мема "никогда такого не было, и вот опять!"
Вот сами и подтверждают , что вакцинированные больные и заражают дальше сидя дома.
23.07.2021 16:27
гость
Вы сами то поняли, что написали?
Опять больные виноваты? А если ни к неврологу, ни к кардиолога, ни к эндокринологу, ни к нормальному терапевту и т.д. сразу не попасть и все диагностики пройти второй год? Вот и получи тяжёлых и сверхнагрузку на скорые. Врачей везде недокомплект давным-давно! А в поликлинике только и слышишь - запись на две недели вперёд или доктор уволился - ждите талон ...
16% всех заразившихся находятся крайне тяжёлом состоянии.
Какой именно вакциной были привиты эти 16% ????
Почему не подключили святую воду, у нас, что не хватает священнослужителей? Почему космические корабли поливают священной водой, а на простых жителей её нет?
23.07.2021 16:33
- гость -
Походу никакой.
23.07.2021 16:32
- гость -
А чо ждать-то? Я в платную хожу, за прием недорого, за обследования тоже недорого берут. Сдала анализы, прошла врача, ни очередей тебе, ни нервотрепки, все чинно, благородно.
Третий день пытаюсь попасть к терапевту, в первый день была 49 — талонов нет, вчера была 37— талонов снова нет, сегодня—28— история та же, завтра пойду треебовать письменный отказ, чтобы в случае гипертонического криза— привлечь к ответу, не могу же я сама себе лекарства изменять, а старые уже не держат давление
Медицина схлопнулась.
В свой поликлинике к терапевту и кардиологу не пробиться месяцами.
Пошел в АКДЦ, хотел получить платную консультацию кардиолога.
Сказали: "в пн будет запись на какое-то там августа, кардиолог сейчас у нас всего один, будет доступно 3-4 талона, поэтому шансов получения талона почти нет, рекомендуем поискать другие медицинские учреждения".
Вот так, господа, бесплатно никуда по полису не пробиться. Платно - тоже проблемы. Ждать пока дойдет до крайности и Cкорая отвезет (если успеет).
И карточку не дают, чтобы я могла хоть к платному сходить , ведь надо же платному врачу знать анамнез
23.07.2021 16:43
Зануда
Чем ныть тут сходила бы давно в платную, никаких очередей. Но вам проще же таскаться по больницам ежедневно, орать там, всех делать виноватыми кроме себя самой.
23.07.2021 16:45
Зануда
Мне почему-то карточку дают, она вообще всегда у меня дома лежит. Может у вас что-то с лицом не то, доверия не внушаете ?
Наконец то свершилось:
". Для того чтобы как-то снизить нагрузку на медицинских работников, многих лёгких больных лечат дистанционно по телефону".
Чего статистика путаная
В баранауле 1300 вызовов скорой. А в статистике по краю 270 ковида в сутки.
А сколько по ковиду. А остальные - понос или золотуха?
Вы сами то поняли, что написали?
Где там! Сплошной поток сознания! У таких родным надо колюще-режущие предметы отбирать,чтобы себе травму случайно не нанесли.
Скорые две недели работают на износ. В Барнауле около 1300 вызовов за сутки.
Наибольший прирост заразившихся наблюдается в Барнауле (+92 человека за сутки)
Тогда вопрос, к каким больным ездит скорая помощь? И зачем о загруженности скорой говорить, связывая это с ковидом?
Такого ещё не было за всё время пандемии
Ну и с чем это связано? С тем, что большинство переболело? Или с чем?
Если это связано с новыми штамами, то на следующий год будет еще хуже, а через год еще? И так пока конец не наступит?
В Барнауле около 1300 вызовов за сутки. Это больше, чем осенью прошлого года
Ну вот и ответ, а осенью прошлого года скорые ехали к больным 4 суток. Значит сейчас сколько едут, неделю? А больному, по его же словам, может стать плохо за один день
Ну все, зад наступил, за полтора года никто ничему не научился. Точно, никогда не было и вот опять
0,1% населения в больнице. Какой кошмар! заканчивайте манипуляцию цифрами!
Что-то главную амёбу края давно не слышно? Не захворал часом?
на следующий год будет еще хуже, а через год еще? И так пока конец не наступит?
__________________
С гриппом точно так и происходит. Однозначное решения с вакциной пока нет, так что все в руках Божьих.
23.07.2021 16:46
Жоржик
23.07.2021 16:43
Зануда
Чем ныть тут сходила бы давно в платную
Ну так денежки за ОМС ей верните, она и сходит. Хотя бы 700 рублей, на один прием врача
23.07.2021 17:06
- гость -
С гриппом точно так и происходит
Да ни разу в жизни грипп не парализовал работу медицины. Чтобы плановую медпомощь отменяли и скорая четверо суток ехала. Ни при каком гриппе такого в помине не было
0,1% населения в больнице.
А больницы и скорые рассчитаны на 0,01 % населения
Это Отмашкин виноват- после того,как его с мечтами о ковиднике кинули,он и проклял край! (шутка,если сразу не дошло до тупеньких)
Ну так денежки за ОМС ей верните, она и сходит
Жоржику объясните что такое ОМС, а то товарищ искренне верит, что медицина у нас бесплатная
23.07.2021 16:33
- гость -
Вы между строк читаете, что ли? Где написано , что они были привиты? Или вам душу греет так думать и нудеть здесь?
23.07.2021 16:45
- гость -
Да у нас куча платных клиник с хорошими врачами. Обратитесь в "Здоровье или "Антуриум", к примеру.
Да все платные клиники хорошие, только и цены у них не хорошие
23.07.2021 16:45
Зануда
Анамнез вы и сами можете рассказать и, более того, заранее пройти необходимые вам обследования и уже с результатами идти к нужному вам врачу.
23.07.2021 17:44
гость
Ну это ваш выбор - либо вам действительно нужно обследоваться и лечиться, либо это не так срочно, и вы можете месяцами ходить кругами да жаловаться здесь. Вы уж определитесь, что вам больше подходит.
23.07.2021 17:09
гость
___________
Речь идет о мутации вируса. Это первое, а второе - вы ошибаетесь, что грипп не вызывал такого коллапса в медицине. Во времена СССР в 1957 и 1959 годах Советский Союз захлестнули две волны пандемии Азиатского гриппа, подъем заболеваемости пришелся на май 1957 года, а к концу года в нашей стране гриппом болело не менее 21 млн. человек. Данные о жертвах в то время скрывались. В следующий раз вирус гриппа поразил Советский Союз в 1977-78 годах. Пандемия началась в нашей стране, за что и получила название "русский грипп". Самое страшное, что этот вирус косил преимущественно молодых людей в возрасте до 20 лет. В СССР статистика заболеваемости и смертности от этой пандемии скрывалась, в мире жертвами «русского гриппа» стали, по крайней мере, 300 тыс. человек.
23.07.2021 17:41
- гость -
Вы между строк читаете, что ли? Где написано , что они были привиты? Или вам душу греет так думать и нудеть здесь?
А с чего вы взяли что не были? Вам по телевизору это не скажут, вы-же напугаетесь и не пойдёте строем на прививку тогда.
23.07.2021 17:53
- гость -
Ну вы хоть потрудитесь прочитать заметку прежде, чем комментировать:
"...При этом вакцинированных людей, даже если они заразились, практически не госпитализируют. Только в крайне редких случаях. У большинства привитых, подчеркнул Дмитрий Попов, болезнь протекает в лёгкой форме".
В Барнауле около 1300 вызовов за сутки. Это больше, чем осенью прошлого года
Осенью до 2000 вызовов в сутки было.