Более 300 млн выделили на строительство сельской школы в Алтайском крае

Более 300 миллионов рублей выделили на строительство новой средней общеобразовательной школы для 140 школьников в селе Шарчино. Об этом сообщает официальный сайт Алтайского края.
На территории вырыли котлован для строительства школы, устроили основание под фундамент здания. В настоящее время идут работы по установке бетонных блоков. Двухэтажное здание будет обустроено всем необходимым для учителей и учеников.
Директор Шарчинской школы Альбина Белоусова отмечает, что коллектив общеобразовательного учреждения очень рад началу строительства. В школе надеются, что уже через год ученики будут заниматься в стенах нового современного здания.
Комментарии
классно, конечно
но почему в санниково и фирсово не строят?
столько новых коттеджей, растут кругом поселки, а школы нет?
а живут-то молодые семьи!
ни школы, ни садика
29.07.2021 14:21
маня
Я думаю, потому что там живут богатые люди, которые ежедневно ездят в Барнаул и всё равно будут хотеть, чтобы их чадо училось в городской школе
зря так думаете.
началку все равно где проходить.
к тому же сейчас загородная жизнь доступна всем.
поэтому в поселках живут обычные люди, когда работают и мама, и папа, и без нянь