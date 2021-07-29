Более 300 млн выделили на строительство сельской школы в Алтайском крае

Более 300 миллионов рублей выделили на строительство новой средней общеобразовательной школы для 140 школьников в селе Шарчино. Об этом сообщает официальный сайт Алтайского края.

На территории вырыли котлован для строительства школы, устроили основание под фундамент здания. В настоящее время идут работы по установке бетонных блоков. Двухэтажное здание будет обустроено всем необходимым для учителей и учеников.

Директор Шарчинской школы Альбина Белоусова отмечает, что коллектив общеобразовательного учреждения очень рад началу строительства. В школе надеются, что уже через год ученики будут заниматься в стенах нового современного здания.