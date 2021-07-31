Умер глава Алтайской федерации панкратиона Антон Кленьшев

Ушёл из жизни председатель Совета Алтайской краевой федерации панкратиона Антон Кленьшев. Об этом сообщает CX News в социальной сети "ВКонтакте".

Причину смерти не назвали, но уточнили, что она наступила 30 июля.

С именем Антона Кленьшева связаны многие победы алтайских спортсменов. За десятилетия, что он руководил федерацией, выросли поколения мастеров панкратиона, в том числе чемпионы России и мира.

Ранее скончалась Галина Качакаева, работавшая пресс-секретарём в администрации бывшего губернатора Алтайского края Александра Сурикова.