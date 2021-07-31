Умер глава Алтайской федерации панкратиона Антон Кленьшев

Ушёл из жизни председатель Совета Алтайской краевой федерации панкратиона Антон Кленьшев. Об этом сообщает CX News в социальной сети "ВКонтакте".
Причину смерти не назвали, но уточнили, что она наступила 30 июля.
С именем Антона Кленьшева связаны многие победы алтайских спортсменов. За десятилетия, что он руководил федерацией, выросли поколения мастеров панкратиона, в том числе чемпионы России и мира.
Ранее скончалась Галина Качакаева, работавшая пресс-секретарём в администрации бывшего губернатора Алтайского края Александра Сурикова.
Комментарии
даже возраст не потрудились узнать
Поствакционная тромбозная ишемия?
очередной бандит из 90-х отправился в Валгаллу.
31.07.2021 13:59
- гость -
Поствакционная тромбозная ишемия?
---------
У тебя? Заметно.
антипрививочники теперь с закрытыми глазами диагноз ставят
как попугаи выучили новую речевку
У тебя? Заметно.
-----
Врачи-то еть знакомые?
Один на один про тромбозы мозга и сердца после жижки такое расскажут, волосы дыбом встанут!
Что случилось, кто-нибудь знает?
Поствакционная тромбозная ишемия? - антивакционная истерия
31.07.2021 16:48
Гость
Что случилось, кто-нибудь знает?
И сколько лет ему было.
Тайна.