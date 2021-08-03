Another Brick In The Wall. Как в Барнауле реставрируют дом, которому больше 100 лет

Фото: Екатерина Смолихина

Старинный дом по улице Интернациональной, 150, построенный в начале ХХ века, полностью отреставрируют. Зданию, в котором жили несколько поколений работников железной дороги, вернут его первоначальный облик. Работы займут около двух лет и обойдутся в 15 миллионов рублей. Деньги на восстановление объекта, имеющего статус памятника архитектурного наследия, выделила строительная компания "Адалин-Строй". Уникальное здание станет частью нового жилого комплекса "Ютссон", который застройщик сейчас возводит по соседству. Amic.ru побывал в старинном доме и поговорил с заместителем директора "Стройпоток" Алексеем Самохиным. Именно эта компания в качестве подрядчика реставрирует памятник архитектуры. По словам специалиста, уже много лет в Барнауле так бережно не восстанавливали старинное здание. Подрядчик уверяет, что это станет одним из самых красивых строений Барнаула. Рассказываем, как оно будет выглядеть.

Здание придётся "лечить"

Небольшой деревянный двухэтажный домик затерялся среди новеньких "свечек", выросших за последние несколько лет на улице Интернациональной как грибы после дождя. Здание построили в начале ХХ века, а в 1932 году стены обнесли красивым красным кирпичом, который специально привезли в Барнаул из Санкт-Петербурга. Долгие годы историки даже не знали, кто жил в доме. Однако благодаря документам, найденным во время реставрации на чердаке, специалисты выяснили, что в 20-е годы прошлого века усадьбу арендовали четыре семьи алтайских железнодорожников. Архивные документы, кстати, уже отправили на реставрацию. В будущем, после завершения работ на объекте, их выставят на обозрение в отремонтированном доме. Ещё под кирпичной кладкой строители нашли железную табличку, из которой узнали, что ещё в 1920 году здание застраховали от пожара в Томской губернии. Одна из входных дверей до сих пор оклеена страницами алтайских газет 20-х годов. Дверь планируют поместить под стекло, чтобы она сохранилась ещё на много лет.

По словам Алексея Самохина, судя по огненным "шрамам" на деревянных перегородках и стенах, за столетнюю историю в доме было несколько небольших пожаров. Представитель компании "Стройпоток" удивлён, как объект вообще дожил до наших дней. Несмотря на то, что 28 декабря 1994 года здание внесли в реестр памятников архитектуры, несколько лет назад предыдущий собственник провёл неудачную реставрацию, за что его привлекли к уголовной ответственности. Всего за столетнюю историю объекта у него было шесть-семь собственников, которые едва "не убили" его неудачным ремонтом. Например, владельцы вставили пластиковые окна и отпилили уникальные деревянные балки. Сейчас реставраторам приходится по кирпичику восстанавливать дом.

"Здание придётся "лечить". Каждый из собственников и арендаторов делал с ним что хотел. Сейчас мы зданию возвращаем первоначальный вид. Могу сказать, что таких уникальных работ по восстановлению памятников архитектуры в Барнауле практически ещё не было", – пояснил Алексей Самохин и добавил, что процесс восстановления очень длительный и может занять до двух лет.

"Выглядеть будет как новенькое"

Проект реставрации подготовила известный алтайский архитектор Екатерина Шаповаленко. Все работы идут с разрешения и под контролем управления по архитектуре, подчеркнул подрядчик.

На первом этапе компания укрепила фундамент и обработала дерево, чтобы оно не разрушалось. Сейчас – после получения соответствующих разрешений на работы по реставрации – приступили к восстановлению фасада. По словам Алексея Самохина, всё делается с применением современных технологий. Так, например, при работе с фундаментом использовали спиральные анкеры (удерживают части строительных конструкций за счёт продольной упругости специальных штырей. На сегодняшний день самая современная технология в строительстве, – прим. ред.). Также дом проверили на сейсмоустойчивость. После реновации он сможет выдержать землетрясение до 7 баллов. Кроме того, придётся полностью перебрать крышу. Кирпич, которому около 90 лет, полностью очистят, нанесут на него специальную пропитку, которая продлит жизнь зданию. Очистят кирпич специальным методом – с помощью мягкого бластинга. Это щадящий способ очистки старинного кирпича, после которого он выглядит как будто только что после печи.

Кстати, в подвале усадьбы сохранилась кладка кирпича столетней давности. При строительстве, объясняет Самохин, использовали известковый раствор. Благодаря этому здание лучше сохранилось и дожило до наших дней. Строители 100 лет назад использовали и растворы из яиц, которые давали материалам хорошую склейку.

"Выглядеть будет как новенькое. Мы вернём зданию его первоначальный вид. Никакого стекла, только дерево и кирпич. Внутри дом будет также деревянным. Видно, что 100 лет назад строили иначе, чем сейчас. На фасаде пять размеров кирпича. В Барнауле не было определённого стиля, как в Москве. Но сейчас мы сделаем его даже лучше, чем когда его возводили", – пояснил Алексей Самохин.

"Станет местом притяжения горожан"

Сейчас на объекте работает несколько человек. Реставрировать старинный двухэтажный дом, утверждает эксперт, намного сложнее, чем строить любую 25-этажную высотку с нуля. Для сравнения: тот же огромный жилой комплекс "Ютссон", располагающийся по соседству, могут сдать раньше, чем красивую усадьбу на улице Интернациональной, 150. Как будут использовать дом после завершения работ – пока неизвестно. По словам Самохина, владелец точно не намерен сдавать его в аренду. Представитель компании "Стройпоток" отмечает, что восстановленный памятник архитектуры "станет местом притяжения горожан". И изюминкой нового квартала, который сейчас возводят рядом.

За работами, помимо специалистов управления Алтайохранкультуры, активно следят общественники и историки. Так, несколько недель назад известный краевед Данил Дегтярёв первым обратил внимание на строительную технику рядом с памятником архитектуры и написал пост в соцсетях о том, что здание могут уничтожить. Однако позже на Дегтярёва вышли представители подрядчика и пригласили на экскурсию. После встречи, утверждает Самохин, общественники похвалили компанию за то, что впервые за долгое время старинное здание в Барнауле "ремонтируют по науке".

Отметим, что за последние годы в краевой столице бесследно исчезло несколько зданий, имеющих историческую ценность. Например, дом купца Михайлова, где уже начали строить новый офис прокуратуры Алтайского края.

Ранее amic.ru уже писал, что в районе проспекта Красноармейского очень много старых домов, которые город не может отремонтировать, так как нет денег, а бизнесу они не интересны. Снести их тоже нельзя. В итоге одна из самых старинных улиц Барнаула, которая является к тому же ещё и въездными воротами в город, отпугивает туристов своим неприглядным видом, хотя могла бы быть одной из самых красивых. Подробнее об этом читайте в нашем материале "Чтобы туристы не пугались. Что мешает Красноармейскому проспекту стать центром небоскрёбов".