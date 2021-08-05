ЧП на газопроводе произошло в Барнауле

Сотрудники газовой службы устраняют повреждение на пересечении улиц Партизанской и Челюскинцев в Барнауле. Об этом сообщили в паблике Barnaul 22 в социальной сети "ВКонтакте".

"В результате земляных работ повреждена магистральная газовая труба. Газовики оперативно отключили потребителей в квадрате ул. Гоголя – пр. Строителей – пр. Красноармейский – пер. М. Прудской", – сказано в сообщении.

На месте работают сотрудники ГИБДД. Движение электротранспорта по Челюскинцев и автотранспорта по Челюскинцев и Партизанской восстановили.

О сроках устранения аварии не уточняется.