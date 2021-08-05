ЧП на газопроводе произошло в Барнауле

Сотрудники газовой службы устраняют повреждение на пересечении улиц Партизанской и Челюскинцев в Барнауле. Об этом сообщили в паблике Barnaul 22 в социальной сети "ВКонтакте".
"В результате земляных работ повреждена магистральная газовая труба. Газовики оперативно отключили потребителей в квадрате ул. Гоголя – пр. Строителей – пр. Красноармейский – пер. М. Прудской", – сказано в сообщении.
На месте работают сотрудники ГИБДД. Движение электротранспорта по Челюскинцев и автотранспорта по Челюскинцев и Партизанской восстановили.
О сроках устранения аварии не уточняется.
Комментарии
Вероятно в трубе и газа то не было, иначе от искры там бы рвануло
5.08.2021 14:59
- гость -
А пахло то что газом то?
5.08.2021 14:59
- гость -
Ну да 1000 домов без газа уже многие года сидят.