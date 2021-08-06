Как в Барнауле "спасали" театр драмы. Фото

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю

Пожарно-тактические учения прошли 6 августа в Алтайском краевом театре драмы им. Шукшина. Место для тренировки МЧС выбрали не случайно: у здания сложная планировка, и театр предполагает большое количество людей в замкнутом пространстве.

Согласно легенде, в театре произошло короткое замыкание электропроводки и загорелась сцена в костюмерной зоне. Была начата экстренная эвакуация людей. Прибывшие пожарно-спасательные подразделения провели боевое развёртывание, звенья газодымозащитной службы приступили к поиску людей и ликвидации очага пожара, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС. Руководители учений постоянно давали спасателям новые вводные, не предусмотренные планом. Согласно одной из них, пожарным потребовалось спасать своих товарищей, попавших в огненную западню. Всего в учениях были задействованы более 130 человек личного состава, 31 единица пожарной техники.