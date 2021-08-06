Почти каждый пятый барнаулец работает в помещении без окон

Исследовательский центр сервиса "Зарплата.ру" выяснил, что почти каждый пятый житель Барнаула работает в помещении без окон. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса.

По данным онлайн-опроса, который был проведён с 29 июля по 4 августа во всех регионах страны (1952 респондента) – в том числе в Барнауле – среди клиентов сервиса 17% барнаульцев ежедневно работают в помещениях без окон, а 15% – в полуподвальных помещениях и на цокольных этажах, где окна находятся на уровне тротуара.

Отмечается, что чаще всего подобные помещения арендуют компании из сфер общепита, производства, продаж и дополнительного образования.