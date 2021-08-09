В России студентов не будут заставлять прививаться от коронавируса

Минобрнауки России не требует от студентов обязательной вакцинации от коронавируса. Об этом сообщил глава ведомства Валерий Фальков.

"Требований обязательной вакцинации всех студентов, в том числе иностранцев, нет", – сказал он в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Министр отметил, что иностранные студенты, у которых есть полис ОМС, могут привиться бесплатно, а те, у кого нет полиса, могут добровольно поставить прививку за деньги.

"Мы, Минобрнауки, такую рекомендацию вузам сделали", – добавил Фальков.

Ранее сообщалось, что алтайский медуниверситет обязал студентов и сотрудников прививаться от коронавируса перед учебным годом. В случае отсутствия антител не по уважительной причине в учебное заведение попросту могут не пустить.