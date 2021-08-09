В России студентов не будут заставлять прививаться от коронавируса

Минобрнауки России не требует от студентов обязательной вакцинации от коронавируса. Об этом сообщил глава ведомства Валерий Фальков.
"Требований обязательной вакцинации всех студентов, в том числе иностранцев, нет", – сказал он в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Министр отметил, что иностранные студенты, у которых есть полис ОМС, могут привиться бесплатно, а те, у кого нет полиса, могут добровольно поставить прививку за деньги.
"Мы, Минобрнауки, такую рекомендацию вузам сделали", – добавил Фальков.
Ранее сообщалось, что алтайский медуниверситет обязал студентов и сотрудников прививаться от коронавируса перед учебным годом. В случае отсутствия антител не по уважительной причине в учебное заведение попросту могут не пустить.
Комментарии
Жаль ребятишек...значит точно будут. Примета такая, если говорят отрицательно о чем то точно, значит это будет совершенно точно но положительно ( ( ( ( (. Главное чтоб школьников не заставили, пока этот вопрос волнует)
уже заставили! скоты
Скоты это антипрививочники, причем ваши идейные вдохновители сами давно привились.
Главное, чтобы к врачу можно было записаться и скорые вовремя приезжали. Сейчас это
не так
9.08.2021 07:58
- гость -
Скоты это антипрививочники, причем ваши идейные вдохновители сами давно привились
Ты нормальных люде кто не желает вкалывать себе непонятно что с антипрививочниками не путай!
В АГМУ будут пускать всех студентов?
В Африке сейчас больше всего нормальных людей, которые не желают вкалывать себе непонятно что
Пофиг на антипрививочников, если отроют запись к терапевту на Госуслугах. Заколебали вы уже со своими часовыми очередями в переполненной поликлинике. Вы перед выборами точно огребетесь с такими очередями. Эти очереди на избирательные участки переместятся, чтобы вас скинуть
9.08.2021 08:42
гость
В Африке сейчас больше всего нормальных людей, которые не желают вкалывать себе непонятно что
Как там в африке то? Давно от туда приехал? А в Какой части именно был?
9.08.2021 08:42
гость
Как там в африке то? Давно от туда приехал? А в Какой части именно был?
Хочешь в Африку? Там сейчас больше всего нормальных людей, которые не желают вкалывать себе непонятно что. Хочешь туда?
9.08.2021 08:49
гость
9.08.2021 08:42
гость
Как там в африке то? Давно от туда приехал? А в Какой части именно был?
Хочешь в Африку? Там сейчас больше всего нормальных людей, которые не желают вкалывать себе непонятно что. Хочешь туда?
С темы не спрыгивай, в африке не был, а с какого за неё вскукарекиваешь?
А в Какой части именно был?
месного с пальмы палкой сгонял. он зараза хвостом уцепился, глазенки выпучил, полный рот бананами набил и попердывает от страха.
Во всем мире вкалывают себе непонятно что. Никто не знает, что за жижу себе вкалывает. 70 % англичан, вколовших себе что-то, понятия не имеют что за шмурдяк они себе вкололи. Они настолько доверяют своему демократически избранному правительству, что безропотно дадут вколоть себе все, что оно скажет. Также и китайцы, настолько доверяют своей коммунистической партии, что под ее руководством вкалывают себе что им говорят. Вкалывают и радуются, что у них практически все закончилось, опять все работает, экономика прет
9.08.2021 08:51
- гость -
С темы не спрыгивай, в африке не был, а с какого за неё вскукарекиваешь?
С темы не спрыгивай, если хочешь в африку, где сейчас больше всего нормальных людей, которые не желают вкалывать себе непонятно что, то с какого против нее припукиваешь?
9.08.2021 08:57
гость
9.08.2021 08:51
- гость -
С темы не спрыгивай, в африке не был, а с какого за неё вскукарекиваешь?
С темы не спрыгивай, если хочешь в африку, где сейчас больше всего нормальных людей, которые не желают вкалывать себе непонятно что, то с какого против нее припукиваешь?
Слушь чудо, про африку тут ты вскукарекнул ты и поясняй за неё?
Да... чувствуется приближение осени, судя по ряду комментариев))))
9.08.2021 09:05
- гость -
Ты зайди на сайт ВОЗ, посмотри статистику привитых. Ты если такой тупой, ты зачем в разговор то лезешь?
9.08.2021 09:05
- гость -
Слушь чудо, про африку тут ты вскукарекнул ты и поясняй за неё?
Слушь .удо, никто здесь ниче разжевывать не будет
9.08.2021 10:14
гость
9.08.2021 09:05
- гость -
Слушь чудо, про африку тут ты вскукарекнул ты и поясняй за неё?
Слушь .удо, никто здесь ниче разжевывать не будет
Тогда вскукарекнувший - пустозвон и балабол!!!
планы есть иметь деток?-иди далеко от прививок этих нано....
9.08.2021 10:34
гость
Боже, что за чушь! Прямо Средневековье какое-то!
9.08.2021 10:31
- гость -
Тогда вскукарекнувший - пустозвон и балабол!!
А ничего не соображающий - тупень и идиот!!!
Деток уже не будут иметь 60 % американцев и немцев, 70 % англичан, почти миллиард китайцев. Никто из них не знает, что за жижу себе вкалывает. И их демократические, кроме Китая, правительства, понятия в этом не имеют
ПРОФЕССОР ТАТЬЯНА ЧЕРНИГОВСКАЯ - ЖЁСТКО ПРО ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ: МИР СЛЕТЕЛ С КАТУШЕК!
смотрите и понимайте что происходит уже.
Зад происходит. И с каждым днем все хуже
В случае отсутствия антител не по уважительной причине
А если полно своих антител? Почему меня заставляют прививаться вплоть до отстранения от работы?
9.08.2021 11:03
гость
Сочувствую, что вы живете в заду)
9.08.2021 11:37
- гость -
Сочувствую, что вы живете в заду)
Сочувствую, что вы из него пишите
А если полно своих антител? Почему меня заставляют прививаться вплоть до отстранения от работы?
По моему в этом случае никто никого не заставляет
Ваше мнение не есть мнение минздрава и гл.врача.
заставить прививку ставить никто не может-пусть пишут приказ о вашем не выходе на работу и ознакомят вас с приказом-далее,вы гуляете и чрез время разумное в суд заяву.
9.08.2021 11:46
гость
Это вы там, а не я. )))
для тех кто вскукарекнул:
у Африки нема грошей, поэтому привитых мало.
И они очень даже обижены на "богатых" - вроде обещали за аффрику заплатить.
Но вот незадача - фазер-австрозеники-и тпп подняли цену на 25-30% и для богатых.
Так что не колют совсем не из-за того что не хотят
При заселении в общежития вузам рекомендовано требовать у студентов справку о прививке от коронавирусной инфекции, а также перенесенной болезни или медицинском отводе от вакцинации. Такую рекомендацию дает Министерство образования и науки России.
Вузам целесообразно перевести на удалёнку студентов, не привитых от коронавирусной инфекции или имеющих медотвод от вакцинации. Такую рекомендацию дало Министерство образования и науки