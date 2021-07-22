Студентов АГМУ обязали вакцинироваться перед началом учебного года

Алтайский медуниверситет обязал студентов и сотрудников прививаться от коронавируса перед учебным годом. В случае отсутствия антител не по уважительной причине, в учебное заведение попросту могут не пустить, пишет "Алтапресс" со ссылкой на учащихся.
Отмечается, что сотрудникам и студентам уже якобы разослали сообщения о том, что штаб АГМУ по профилактике коронавирусной инфекции принял решение запретить с 26 августа вход и пребывание в корпусах вуза тем, кто не имеет сертификата о вакцинации, справки о перенесённом менее чем полгода назад заболевании либо медотвода. При этом непривившимся студентам необходимо вакцинироваться и предоставить об этом сведения в дирекцию университета до 15 августа, пишет издание.
Будущие врачи отмечают, что руководство АГМУ называет эти меры рекомендательными. Однако, по их словам, жить в общежитии и учиться в корпусах без прививки от ковида не разрешат. В пресс-службе вуза при этом сообщили, что информация о том, будут ли отстранять от занятий непривитых студентов, появится не ранее начала учебного года. Там также прогнозируют, что образовательный процесс может начаться и в дистанционной форме.
Ранее сообщалось, что при подготовке к новому учебному году студентам АГМУ (и абитуриентам, и уже учащимся) нужно сделать прививку по месту жительства. Без этого документа до учёбы имеют право не допустить. В пресс-службе вуза подчёркивали, что рекомендация о вакцинации связана со спецификой университета.
Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что людям нельзя навязывать прививку против коронавируса. По его словам, темпы вакцинации необходимо повышать через объяснение важности иммунизации, а не через принуждение.
Комментарии
Ну пусть попробуют
А у нас что, студенты относятся к категории лиц, подлежащих обязательной вакцинации? У нас введена обязательная вакцинация? Или у нас введен карантин ?
Кто-то скоро будет писать опровержение, что их не так поняли , они не то имели ввиду.
Неужели там нет таких студентов, у которых родители юристы и смогут что-то предпринять до 1 сентября?
ну если будущий врач пропагандирует отказ от прививки, то отчислить его стоит еще до начала учебы
Принуждение незаконно но, если будущий врач не знает что такое вакцинация и его к ней надо принуждать, то на кой чёрт такой врач?
22.07.2021 15:25
Виктор
Витек, у родителей юристов и дети обычно на юристов учатся)))
Да разогнать мед универ и проблемы нет! Врачей правда тоже нет, но а кому легко, будем народными средствами лечиться!
якобы
Ну то есть это возможно фейк. А зачем он распространяется?
Ректора в топку.
22.07.2021 15:29
- гость -
Врачи могут пропагандировать ставить ПРОВЕРЕННУЮ и ЭФФЕКТИВНУЮ вакцину. А если вакцина находится на стадии испытания и при этом уже показывает свою неэффективность, то ставить ее можно только добровольно. Становиться подопытным никто не может никого заставить.
Так почему студенты должны ПРИНУДИТЕЛЬНО становиться подопытными?
Если вы им стали - то это исключительно ВАШЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ решение!
Ну а чё придумывать? Коллективный иммунитет в крае почти достигнут. К сентябрю точно будет достигнут. Поэтому не надо дополнительных нагрузок.
Голикова сообщила. Но правда она там за иммунитет как за голоса на выборах решила побороться 80% это излишне, надо дать возможности и другим партиям.
Правильно сделали. Не желаешь прививаться - сиди дома
В Китае сегодня если кто не знает (прямо в самолете в Китай в маску одевают и нельзя снимать весь полет) по прилету конвой доставляет в гостиницу карантина в комнату с мощной дверью на неделю и перед заключением в комнату иностранец платит сразу за все дни и за питание. А потом каждые 7 дней берут из носа мазок на анализ длинной спицей засовывают в нос на 10 сантиметров на 5 минут в каждую ноздрю до упора так что орут от боли и в рот засовывают палку с ватой сантиметров на 20 так что туристов рвет от этого в ведро. И это повторятся еженедельно если не привился
Так что студентам грех жаловаться. У нас здесь ооочень мягкие правила
Я бы бузотеров таким Шанхайским анализам бы подверг. Раз бы пережили и побежали бы все прививаться бегом добровольно
22.07.2021 15:57
майор
+ много, поддерживаю.
Жестче нужно быть с антипрививочниками, а то развели тут сопли буду/не буду.
22.07.2021 15:25
Виктор
Вы казались мне умным человеком. разочаровал этот ваш комментарий. Студентов обязательно нужно вакцинировать, студентов - медиков - в первую очередь! Вы забыли, что к их помощи прибегали в разгар предыдущей волны? А сейчас ситуация будет еще хуже. И кому, как не медикам, в том числе и будущим, бороться с ней?
22.07.2021 15:29
- гость -
+100000000000!!!
22.07.2021 15:45
- гость -
Вакцина Спутник V очень эффективная! Возможно, она не подходит только идиотам-антипрививочникам, ибо нечего добро зазря переводить!
к их помощи прибегали в разгар предыдущей волны? А сейчас ситуация будет еще хуже
В прошлом году вакцинированных не было вообще, в связи с чем будет еще хуже? В связи с новыми вирусами? То есть на следующий год будет еще хуже, а через год еще хуже? И так пока совсем конец не придет?
Вирус мутирует, приспосабливаясь к окружающей его среде. Если привит, то значит появится новая разновидность вируса, которая будет заражать и не привитых. Студенты медики об этом знают, а вы?
22.07.2021 16:10
гость
Скорей всего так. выживут только китайцы и захватят всю планету. НА это и было расчитано
22.07.2021 16:28
- гость -
Но цель вируса не убить носителя, поэтому приспособившись он ослабнет до уровня гриппа
22.07.2021 16:34
- гость -
Скорей всего так. выживут только китайцы и захватят всю планету. НА это и было расчитано
А почему китайцы? Самые умные?
Студентов обязательно нужно вакцинировать, студентов - медиков - в первую очередь!
Может студенты без ваших советов знают как им поступить?
Я медик. Могу только посочувствовать студентам. Колоть вакцину, которая даже не прошла достаточных исследований-верх идиотизма. У меня в окружении уже есть люди, которые привились, но у которых не появились антитела вообще. Есть и те, кто благополучно заболел будучи привитым в отнюдь не лёгкой форме. Согласно Конституции, никто не имеет права навязывать лечение гражданам....особенно препараты, которые не прошли достаточных испытаний.
Вот интересно, кто будет устанавливать что «у меня антител достаточно»? Анализ на пцр доходит уже до двух тысяч, бесплатно никто не сделает, а прививку иди на пожалуйста, без пцр бесплатного поставят
Все правильно. Врач-антипрививочник - это не врач. Нечего делать в мед.университете тем, кто не верит в медицину.
22.07.2021 17:47
- гость -
Я медик
-----
Ты не медик, не ври. Максимум, санитар необразованный, которому доверили судна выносить.
22.07.2021 17:09
Может студенты без ваших советов знают как им поступить?
------
Может студенты такие умные, что им и учеба в университете не нужна? Так никто силком не держит.
22.07.2021 16:28
- гость -
Вирус мутирует, приспосабливаясь к окружающей его среде. Если привит, то значит появится новая разновидность вируса, которая будет заражать и не привитых. Студенты медики об этом знают, а вы?
------
Какую чушь ты несёшь!
22.07.2021 17:09
сто рублей
Любой пишущий здесь знает без ваших советов, что ему/ей писать в комментариях.
Судя по тому как вы тут тыкаете, ваш уровень образования остался на уровне двух классов и трёх коридоров. Если вы не знали, то перед тем как вакцина попадает "на рынок", она проходит многоступенчатые тестирования на которые в среднем уходит 5-10 лет. Ковидную вакцину во всех странах слепили за пару месяцев. Ни одна вакцина официально не закончила экспериментальную фазу. Т.е. сейчас каждый из нас является лабораторной крысой на которой как раз третья фаза испытаний и проходит. Если вы таковой крысой хотите быть, то никто вас не останавливает. При этом вы не имеете права указывать что делать другим. В случае побочных действий вакцин кто будет выплачивать компенсацию? Вы? Нет! Поэтому оставьте своё мнение при себе.
South Врач-антипрививочник - это не врач.
Ты когда мед освоишь вот тогда и приходи с советами что студентам делать надо. Вместе с парочкой климактеричных тёток что выше отписались и знают как советы раздавать.
Надо главному запрещальщику запретить дышать и сразу все наладится
В Китае наладилось
22.07.2021 15:57
майор
1. Если так нравится то почему ещё не в Китае?
2. А тебе бы хотелось как обычно над людьми поиздеваться? Смотри пометят где живёшь
23.07.2021 07:50
- гость -
Смотри пометят где живёшь
Смотри и тебя пометят