Суббота, 24 Июль, 05:00

Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2021г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,77
€ 86,85
21°


6078522 +23811
Обь
206см -8

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Олимпиада в ТокиоКоронавирус на АлтаеТретья волна пандемии
Новости

Студентов АГМУ обязали вакцинироваться перед началом учебного года

, ИА "Амител"
За отказ от прививки их могут не допустить к занятиям
Алтайский государственный медицинский университет / Фото: asmu.ru

Алтайский государственный медицинский университет / Фото: asmu.ru

Алтайский медуниверситет обязал студентов и сотрудников прививаться от коронавируса перед учебным годом. В случае отсутствия антител не по уважительной причине, в учебное заведение попросту могут не пустить, пишет "Алтапресс" со ссылкой на учащихся.

Отмечается, что сотрудникам и студентам уже якобы разослали сообщения о том, что штаб АГМУ по профилактике коронавирусной инфекции принял решение запретить с 26 августа вход и пребывание в корпусах вуза тем, кто не имеет сертификата о вакцинации, справки о перенесённом менее чем полгода назад заболевании либо медотвода. При этом непривившимся студентам необходимо вакцинироваться и предоставить об этом сведения в дирекцию университета до 15 августа, пишет издание.

Будущие врачи отмечают, что руководство АГМУ называет эти меры рекомендательными. Однако, по их словам, жить в общежитии и учиться в корпусах без прививки от ковида не разрешат. В пресс-службе вуза при этом сообщили, что информация о том, будут ли отстранять от занятий непривитых студентов, появится не ранее начала учебного года. Там также прогнозируют, что образовательный процесс может начаться и в дистанционной форме.

Ранее сообщалось, что при подготовке к новому учебному году студентам АГМУ (и абитуриентам, и уже учащимся) нужно сделать прививку по месту жительства. Без этого документа до учёбы имеют право не допустить. В пресс-службе вуза подчёркивали, что рекомендация о вакцинации связана со спецификой университета.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что людям нельзя навязывать прививку против коронавируса. По его словам, темпы вакцинации необходимо повышать через объяснение важности иммунизации, а не через принуждение.

Читайте также в сюжете: Коронавирус на Алтае
Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

22.07.2021 15:19
Алексей

Ну пусть попробуют

22.07.2021 15:21
гость

А у нас что, студенты относятся к категории лиц, подлежащих обязательной вакцинации? У нас введена обязательная вакцинация? Или у нас введен карантин ?
Кто-то скоро будет писать опровержение, что их не так поняли , они не то имели ввиду.

22.07.2021 15:25
Виктор

Неужели там нет таких студентов, у которых родители юристы и смогут что-то предпринять до 1 сентября?

22.07.2021 15:29
- гость -

ну если будущий врач пропагандирует отказ от прививки, то отчислить его стоит еще до начала учебы

22.07.2021 15:33
АБОРИГЕН

Принуждение незаконно но, если будущий врач не знает что такое вакцинация и его к ней надо принуждать, то на кой чёрт такой врач?

22.07.2021 15:37
- гость -


22.07.2021 15:25
Виктор


Витек, у родителей юристов и дети обычно на юристов учатся)))

22.07.2021 15:37
- гость -

Да разогнать мед универ и проблемы нет! Врачей правда тоже нет, но а кому легко, будем народными средствами лечиться!

22.07.2021 15:42
гость

якобы

Ну то есть это возможно фейк. А зачем он распространяется?

22.07.2021 15:45
- гость -

Ректора в топку.

22.07.2021 15:45
- гость -

22.07.2021 15:29
- гость -
Врачи могут пропагандировать ставить ПРОВЕРЕННУЮ и ЭФФЕКТИВНУЮ вакцину. А если вакцина находится на стадии испытания и при этом уже показывает свою неэффективность, то ставить ее можно только добровольно. Становиться подопытным никто не может никого заставить.
Так почему студенты должны ПРИНУДИТЕЛЬНО становиться подопытными?
Если вы им стали - то это исключительно ВАШЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ решение!

22.07.2021 15:57
Лёха

Ну а чё придумывать? Коллективный иммунитет в крае почти достигнут. К сентябрю точно будет достигнут. Поэтому не надо дополнительных нагрузок.
Голикова сообщила. Но правда она там за иммунитет как за голоса на выборах решила побороться 80% это излишне, надо дать возможности и другим партиям.

22.07.2021 15:57
майор

Правильно сделали. Не желаешь прививаться - сиди дома
В Китае сегодня если кто не знает (прямо в самолете в Китай в маску одевают и нельзя снимать весь полет) по прилету конвой доставляет в гостиницу карантина в комнату с мощной дверью на неделю и перед заключением в комнату иностранец платит сразу за все дни и за питание. А потом каждые 7 дней берут из носа мазок на анализ длинной спицей засовывают в нос на 10 сантиметров на 5 минут в каждую ноздрю до упора так что орут от боли и в рот засовывают палку с ватой сантиметров на 20 так что туристов рвет от этого в ведро. И это повторятся еженедельно если не привился
Так что студентам грех жаловаться. У нас здесь ооочень мягкие правила
Я бы бузотеров таким Шанхайским анализам бы подверг. Раз бы пережили и побежали бы все прививаться бегом добровольно

22.07.2021 16:01
Жоржик

22.07.2021 15:57
майор

+ много, поддерживаю.
Жестче нужно быть с антипрививочниками, а то развели тут сопли буду/не буду.

22.07.2021 16:03
- гость -

22.07.2021 15:25
Виктор
Вы казались мне умным человеком. разочаровал этот ваш комментарий. Студентов обязательно нужно вакцинировать, студентов - медиков - в первую очередь! Вы забыли, что к их помощи прибегали в разгар предыдущей волны? А сейчас ситуация будет еще хуже. И кому, как не медикам, в том числе и будущим, бороться с ней?

22.07.2021 16:04
- гость -

22.07.2021 15:29
- гость -

+100000000000!!!

22.07.2021 16:06
- гость -

22.07.2021 15:45
- гость -

Вакцина Спутник V очень эффективная! Возможно, она не подходит только идиотам-антипрививочникам, ибо нечего добро зазря переводить!

22.07.2021 16:10
гость

к их помощи прибегали в разгар предыдущей волны? А сейчас ситуация будет еще хуже

В прошлом году вакцинированных не было вообще, в связи с чем будет еще хуже? В связи с новыми вирусами? То есть на следующий год будет еще хуже, а через год еще хуже? И так пока совсем конец не придет?

22.07.2021 16:28
- гость -

Вирус мутирует, приспосабливаясь к окружающей его среде. Если привит, то значит появится новая разновидность вируса, которая будет заражать и не привитых. Студенты медики об этом знают, а вы?

22.07.2021 16:34
- гость -

22.07.2021 16:10
гость

Скорей всего так. выживут только китайцы и захватят всю планету. НА это и было расчитано

22.07.2021 16:36
- гость -

22.07.2021 16:28
- гость -

Но цель вируса не убить носителя, поэтому приспособившись он ослабнет до уровня гриппа

22.07.2021 16:54
гость

22.07.2021 16:34
- гость -
Скорей всего так. выживут только китайцы и захватят всю планету. НА это и было расчитано

А почему китайцы? Самые умные?

22.07.2021 17:09
сто рублей

Студентов обязательно нужно вакцинировать, студентов - медиков - в первую очередь!

Может студенты без ваших советов знают как им поступить?

22.07.2021 17:47
- гость -

Я медик. Могу только посочувствовать студентам. Колоть вакцину, которая даже не прошла достаточных исследований-верх идиотизма. У меня в окружении уже есть люди, которые привились, но у которых не появились антитела вообще. Есть и те, кто благополучно заболел будучи привитым в отнюдь не лёгкой форме. Согласно Конституции, никто не имеет права навязывать лечение гражданам....особенно препараты, которые не прошли достаточных испытаний.

22.07.2021 17:48
Гость

Вот интересно, кто будет устанавливать что «у меня антител достаточно»? Анализ на пцр доходит уже до двух тысяч, бесплатно никто не сделает, а прививку иди на пожалуйста, без пцр бесплатного поставят

22.07.2021 18:15
South

Все правильно. Врач-антипрививочник - это не врач. Нечего делать в мед.университете тем, кто не верит в медицину.

22.07.2021 18:17
South

22.07.2021 17:47
- гость -
Я медик
-----
Ты не медик, не ври. Максимум, санитар необразованный, которому доверили судна выносить.

22.07.2021 18:19
South

22.07.2021 17:09

Может студенты без ваших советов знают как им поступить?
------
Может студенты такие умные, что им и учеба в университете не нужна? Так никто силком не держит.

22.07.2021 18:21
South

22.07.2021 16:28
- гость -
Вирус мутирует, приспосабливаясь к окружающей его среде. Если привит, то значит появится новая разновидность вируса, которая будет заражать и не привитых. Студенты медики об этом знают, а вы?
------
Какую чушь ты несёшь!

22.07.2021 18:59
Океана

22.07.2021 17:09
сто рублей
Любой пишущий здесь знает без ваших советов, что ему/ей писать в комментариях.

22.07.2021 21:07
To South

Судя по тому как вы тут тыкаете, ваш уровень образования остался на уровне двух классов и трёх коридоров. Если вы не знали, то перед тем как вакцина попадает "на рынок", она проходит многоступенчатые тестирования на которые в среднем уходит 5-10 лет. Ковидную вакцину во всех странах слепили за пару месяцев. Ни одна вакцина официально не закончила экспериментальную фазу. Т.е. сейчас каждый из нас является лабораторной крысой на которой как раз третья фаза испытаний и проходит. Если вы таковой крысой хотите быть, то никто вас не останавливает. При этом вы не имеете права указывать что делать другим. В случае побочных действий вакцин кто будет выплачивать компенсацию? Вы? Нет! Поэтому оставьте своё мнение при себе.

22.07.2021 21:37
сто рублей

South Врач-антипрививочник - это не врач.

Ты когда мед освоишь вот тогда и приходи с советами что студентам делать надо. Вместе с парочкой климактеричных тёток что выше отписались и знают как советы раздавать.

23.07.2021 07:45
- гость -

Надо главному запрещальщику запретить дышать и сразу все наладится

23.07.2021 07:49
гость

В Китае наладилось

23.07.2021 07:50
- гость -

22.07.2021 15:57
майор
1. Если так нравится то почему ещё не в Китае?
2. А тебе бы хотелось как обычно над людьми поиздеваться? Смотри пометят где живёшь

23.07.2021 08:06
гость

23.07.2021 07:50
- гость -
Смотри пометят где живёшь

Смотри и тебя пометят

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< июль 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31   
01:04
Валерий Карпин назначен главным тренером сборной России по футболу 0
23:48
Такой день. Изменение герба Барнаула и введение обязательной вакцинации 0
23:21
Водитель иномарки сбил 10-летнюю велосипедистку в Алтайском крае 0
22:52
Первый канал объяснил, почему не показали шествие Украины на Олимпиаде 0
22:27
Соцсети: разборка из-за бизнеса закончилась стрельбой в Новоалтайске 0
21:59
Как прошла церемония открытия Олимпиады в Токио. Фоторепортаж 0
21:25
Путин анонсировал уникальные предложения Японии по Курилам 0
20:57
Девушка-водитель насмерть сбила пешехода в Барнауле 0
20:24
В ЦБ не исключили дальнейшего повышения ключевой ставки 0
19:59
Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 23 июля 0
19:44
Алтайскому краю выделили более 2,8 млрд рублей из федерального бюджета 0
19:28
Сборная России под нейтральным флагом прошла на открытии Олимпиады 1
18:58
Рейды по соблюдению противоковидных мер продолжаются в Барнауле 2
18:39
Суд выселил районную администрацию из аварийного здания в Горном Алтае 0
18:19
В Минспорте назвали главную цель сборной России на Олимпиаде в Токио 1
17:58
Центробанк в очередной раз резко повысил ключевую ставку 0
17:47
Управляющего ПФР в Челябинской области обвиняют во взятках на 26 миллионов рублей 0
17:35
Песков прокомментировал принадлежность Крыма на сайте Олимпиады 1
17:22
34 участка дорог заасфальтируют в частных секторах Барнаула 0
17:08
В России выросли продажи кнопочных телефонов 3
16:46
Алексей Смертин собирается бежать 90-километровый марафон 5
16:31
Зарплата жителей Алтайского края за пять месяцев выросла на 8,4% 11
16:13
На Змеиногорском тракте в Барнауле приступили к укладке верхнего слоя асфальта 0
16:01
Ковидный апокалипсис. Попов рассказал о резком ухудшении ситуации с COVID-19 на Алтае 38
15:45
В России за сутки выявили 23 811 случаев COVID-19 0
15:32
Движение трамваев в центре Барнаула остановится на выходные 0
15:15
В Алтайском крае ввели обязательную вакцинацию. Кому теперь придётся прививаться? 57
15:06
Томенко и Турчак посмотрели, как идёт догазификация алтайского села 3
14:53
Абитуриенты АлтГТУ могут заранее оценить шансы на зачисление 0
14:47
Алтайские власти ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для жителей края 49
14:35
Местами до +35 и град. Какая погода будет на выходных в Алтайском крае? 0
14:21
Серебряный конь исчезнет с герба Барнаула 38
14:10
СМИ: мошенники могут набрать кредитов через аккаунты россиян на "Госуслугах" 7
13:55
"Путин же обещал!" Почему на Алтае не могут получить кешбэк за детский отдых 9 тысяч семей 22
13:44
Две школьницы врезались в легковушку на мотоцикле в Горном Алтае 4
13:33
Названы самые богатые города и районы Алтайского края 0
13:21
"Вместе сало ели, самогонку пили": алтайский украинец высказался о статье Путина 23
13:10
В Роскачестве усомнились в безопасности женского нижнего белья некоторых брендов 10
12:55
Министр энергетики прокомментировал рост оптовых цен на бензин 3
12:43
Житель Славгорода разбил окна в квартире, чтобы украсть технику 0
12:30
Минимальная зарплата вырастет на 825 рублей в 2022 году в России 6
12:18
Шукшинскую "Аллею славы" открыли в Барнауле 2
12:04
Финансист предрёк крах доллара как господствующей валюты 37
11:51
В Алтайском крае за сутки выявили 274 случая заражения коронавирусом 23
11:37
Где и когда посмотреть церемонию открытия Олимпийских игр? 6
11:27
В Алтайском крае объявили штормовое предупреждение на четыре дня 0
11:15
50 случаев COVID-19 выявили в Горном Алтае за сутки 0
11:03
Жителей Алтая просят сообщать о местах нелегальной продажи сигарет 23
10:49
Власти России проработают вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам 7
10:36
В АГМУ опровергли информацию о недопуске невакцинированных студентов к занятиям 14

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.