Студентов АГМУ обязали вакцинироваться перед началом учебного года

Алтайский медуниверситет обязал студентов и сотрудников прививаться от коронавируса перед учебным годом. В случае отсутствия антител не по уважительной причине, в учебное заведение попросту могут не пустить, пишет "Алтапресс" со ссылкой на учащихся.

Отмечается, что сотрудникам и студентам уже якобы разослали сообщения о том, что штаб АГМУ по профилактике коронавирусной инфекции принял решение запретить с 26 августа вход и пребывание в корпусах вуза тем, кто не имеет сертификата о вакцинации, справки о перенесённом менее чем полгода назад заболевании либо медотвода. При этом непривившимся студентам необходимо вакцинироваться и предоставить об этом сведения в дирекцию университета до 15 августа, пишет издание.

Будущие врачи отмечают, что руководство АГМУ называет эти меры рекомендательными. Однако, по их словам, жить в общежитии и учиться в корпусах без прививки от ковида не разрешат. В пресс-службе вуза при этом сообщили, что информация о том, будут ли отстранять от занятий непривитых студентов, появится не ранее начала учебного года. Там также прогнозируют, что образовательный процесс может начаться и в дистанционной форме.

Ранее сообщалось, что при подготовке к новому учебному году студентам АГМУ (и абитуриентам, и уже учащимся) нужно сделать прививку по месту жительства. Без этого документа до учёбы имеют право не допустить. В пресс-службе вуза подчёркивали, что рекомендация о вакцинации связана со спецификой университета.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что людям нельзя навязывать прививку против коронавируса. По его словам, темпы вакцинации необходимо повышать через объяснение важности иммунизации, а не через принуждение.