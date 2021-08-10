Двое пострадавших: автоледи "влетела" в пассажирскую "Газель" в пригороде Барнаула

ДПТ с участием пассажирской "Газели" произошло в Первомайском районе. По информации Госавтоинспекции по Алтайскому краю, около 07:30 недалеко от села Санниково женщина 1980 года рождения не справилась с управлением автомобилем Kia Rio, выехала на встречную полосу и столкнулась с пассажирским автобусом ГАЗ-А64R42. За рулём маршрутки был мужчина 1974 года рождения.
В момент аварии автобус находился на остановочной площадке для посадки пассажиров, отмечают в пресс-службе ГИБДД.
В результате ДТП водитель Kia Rio и пассажир автобуса – мужчина 1995 года рождения – получили травмы. Госпитализация не потребовалась.
В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и выясняют все обстоятельства произошедшего.
Комментарии
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тормозила уже в бампере автобуса? хотя чему удивляться - каждое утро в Барнаул едут с пригорода , с Алтайки, там такого насмотришся....... Все от безнаказанности на дороге.
Почему, если женщина за рулём, то сразу леди?
А если мужчина, то назовём его ...
10.08.2021 14:33
- гость -
очевидно жинтыльмен
Водитель и все.
"не справилась с управлением автомобилем", всегда вызывает удивление данная формулировка! Мое мнение, если не может справится с управлением автомобиля на ровной дороге, значит не место такому водителю за рулем!
Абориген, Вы не правы, Сэр. Джентльмен ( от английского gentleman - мужской образ, сформированный в викторианскую эпоху).
Автомужик )))
водительница, автодама, автопилотка... что там ещё?