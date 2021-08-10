Двое пострадавших: автоледи "влетела" в пассажирскую "Газель" в пригороде Барнаула

ДПТ с участием пассажирской "Газели" произошло в Первомайском районе. По информации Госавтоинспекции по Алтайскому краю, около 07:30 недалеко от села Санниково женщина 1980 года рождения не справилась с управлением автомобилем Kia Rio, выехала на встречную полосу и столкнулась с пассажирским автобусом ГАЗ-А64R42. За рулём маршрутки был мужчина 1974 года рождения.

В момент аварии автобус находился на остановочной площадке для посадки пассажиров, отмечают в пресс-службе ГИБДД.

В результате ДТП водитель Kia Rio и пассажир автобуса – мужчина 1995 года рождения – получили травмы. Госпитализация не потребовалась.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и выясняют все обстоятельства произошедшего.