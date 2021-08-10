Родителей Ксюши Боковой не вызывали на опознание останков

Родители пропавшей семь лет назад Ксюши Боковой рассказали о том, что их не вызывали на опознание тела. Об этом сообщает "Толк".

Мать девочки рассказала журналистам, что правоохранители к ней не обращались. Сообщения в СМИ она не связывает с пропавшей дочерью.

Напомним, что 9 августа в Новоалтайске в реке в районе 2-й Садовой улицы нашли останки ребёнка. Местный житель увидел торчащие из реки детские сапоги. Выехавшие на место эксперты обнаружили, что тело скелетировано, вещи подходят под описание тех, что были на Ксюше Боковой в день её пропажи семь лет назад.

Останки нашли примерно в двух километрах вниз по реке от моста, где когда-то нашли вещи, принадлежавшие девочке. Эту информацию подтвердили источники в правоохранительных органах.

Позднее в СК рассказали о том, что следователи начали проверку.