При сильных осадках на дорогах скапливается дождевая вода

24 июля 2026, 12:15, ИА Амител

Барнаул после дождя / Фото Алина Богомолова / amic.ru

Несколько участков дорог в Барнауле может подтапливать в ближайшие дни в случае сильных дождей, предупредили в мэрии. Согласно прогнозу регионального Гидрометцентра, 25 июля в городе ожидается кратковременный дождь и гроза, а согласно долгосрочному прогнозу дожди будут идти до конца июля.

Высокий уровень дождевой воды ожидается на следующих участках:

перекрестки: улица Попова — Павловский тракт, улица 65 лет Победы — Павловский тракт, улица Христенко — Павловский тракт, улица Молодежная — переулок Ядринцева, Антона Петрова — Островская, Северо-Западная — Георгия Исакова, Бехтерева — Червонная, Чайковского — Полевая;

участки улиц: Малахова, Партизанская, 92 и 199, Мало-Тобольская, 24, 8 Марта, бульвар 9 Января, пр. Ленина, 97, Строителей, 21, проспекте Ленина по четной стороне от улицы Матросова до улицы Аносова, в районе мостов на улицах Северо-Западной, Матросова, Юрина;

остановки "Озерная" на улице Попова и "Бия" на Малахова.

Утром 24 июля в городе прошел сильный ливень. В итоге затопило улицы Партизанскую, Шевченко, Чайковского в поселке Южном, Молодежную, Ядринцева, Попова, подтопления были на проспектах Строителей, Красноармейском, Социалистическом и на других участках дорог в городе. Некоторые участки дорог подтопило настолько, что пришлось изменить схемы движения общественного транспорта.

После этого, с учетом прогноза, в Барнауле сформировали шесть дежурных бригад, которые будут заниматься очисткой ливнеприемных решеток и контролировать ситуацию до конца текущей недели.

Сейчас в Алтайском крае действует штормпрогноз. В регионе в течение суток 24 и ночью 25 июля местами сохранятся сильные дожди, грозы, при грозах — очень сильные дожди, ливни, крупный град, шквалистый ветер до 17–22 м/с, местами порывы до 25 м/с и более.

В Барнауле в эти дни ожидаются дожди, грозы. Ветер умеренный — до 9 м/с. Температура ночью составит от +14 до +16 градусов, днем — от +24 до +27 градусов.