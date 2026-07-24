В мэрии Барнаула предупредили, где ожидать потопа из-за сильных дождей
При сильных осадках на дорогах скапливается дождевая вода
24 июля 2026, 12:15, ИА Амител
Несколько участков дорог в Барнауле может подтапливать в ближайшие дни в случае сильных дождей, предупредили в мэрии. Согласно прогнозу регионального Гидрометцентра, 25 июля в городе ожидается кратковременный дождь и гроза, а согласно долгосрочному прогнозу дожди будут идти до конца июля.
Высокий уровень дождевой воды ожидается на следующих участках:
- перекрестки: улица Попова — Павловский тракт, улица 65 лет Победы — Павловский тракт, улица Христенко — Павловский тракт, улица Молодежная — переулок Ядринцева, Антона Петрова — Островская, Северо-Западная — Георгия Исакова, Бехтерева — Червонная, Чайковского — Полевая;
- участки улиц: Малахова, Партизанская, 92 и 199, Мало-Тобольская, 24, 8 Марта, бульвар 9 Января, пр. Ленина, 97, Строителей, 21, проспекте Ленина по четной стороне от улицы Матросова до улицы Аносова, в районе мостов на улицах Северо-Западной, Матросова, Юрина;
- остановки "Озерная" на улице Попова и "Бия" на Малахова.
Утром 24 июля в городе прошел сильный ливень. В итоге затопило улицы Партизанскую, Шевченко, Чайковского в поселке Южном, Молодежную, Ядринцева, Попова, подтопления были на проспектах Строителей, Красноармейском, Социалистическом и на других участках дорог в городе. Некоторые участки дорог подтопило настолько, что пришлось изменить схемы движения общественного транспорта.
После этого, с учетом прогноза, в Барнауле сформировали шесть дежурных бригад, которые будут заниматься очисткой ливнеприемных решеток и контролировать ситуацию до конца текущей недели.
Сейчас в Алтайском крае действует штормпрогноз. В регионе в течение суток 24 и ночью 25 июля местами сохранятся сильные дожди, грозы, при грозах — очень сильные дожди, ливни, крупный град, шквалистый ветер до 17–22 м/с, местами порывы до 25 м/с и более.
В Барнауле в эти дни ожидаются дожди, грозы. Ветер умеренный — до 9 м/с. Температура ночью составит от +14 до +16 градусов, днем — от +24 до +27 градусов.
12:26:00 24-07-2026
Тонем?
12:33:19 24-07-2026
А может не может, а подтопит?
А где ливнёвка на Попова на которую город тендер объявлял?
13:24:19 24-07-2026
Вежливый Человек (12:33:19 24-07-2026) А может не может, а подтопит?А где ливнёвка на Попова на... Она там и лежит под лежачим. Только её не хватает . Они заборников больше сделали а большая ливневка в низу таже осталась и она моментально разом все что собирается со стороны энтузиастов принять не может. Зато через полчаса ну может час после дождя, там уже луж нет значит все таки работает.
12:43:55 24-07-2026
Вы лучше напишите, что конкретно сделано, чтобы не затапливало людей. Годами пишут, размещают фото.
Что ждут?
13:22:55 24-07-2026
Яндринцева не подвержена, там просто река, как дождь кончается все хорошо, то есть вода там не стоит, а утекает вниз. Соц мне кажется тоже, но я там в дождь не был. А вот Попова это да, кто то сильно лажанулся при проектировании, хотя может просто и не проектировали, а так порешали.
14:21:09 24-07-2026
кто говорит что ничего не делается? вот, сделали список улиц-утопленниц. уже что-то!!!
15:23:59 24-07-2026
Поднимите тему плохого обслуживания ливневок. Могу скинуть множество адресов где она наглухо забита песком годами
16:32:37 24-07-2026
"перекрестки: улица Попова — Павловский тракт, улица 65 лет Победы — Павловский тракт, улица Христенко — Павловский тракт, улица Молодежная — переулок Ядринцева, Антона Петрова — Островская, Северо-Западная — Георгия Исакова, Бехтерева — Червонная, Чайковского — Полевая"..
а что же перекресток Малахова - Павловский внезапно перестал тонуть?
16:47:15 24-07-2026
Надо срочно создать отдел или хотя бы штаб по мониторингу потопов после дождя в Барнауле, а через год-два-...-десять проанализировать и принять решение. Но потом на местах будут уже совсем другие персонажи. Но мониторинг, как видно, решает все проблемы.
17:06:47 24-07-2026
В 80-е читал в газете что мэр Токио сам ушел в отставку изза большого количества мусора... То есть признал что не справляется...
19:59:09 24-07-2026
Илья (17:06:47 24-07-2026) В 80-е читал в газете что мэр Токио сам ушел в отставку изза... Да вы что, предлагаете равняться на японцев? Не раскачивайте лодку. У нас и так всё стабильно: зимой холодно, летом жарко, весной посевная, осенью уборка.
21:14:33 24-07-2026
Я только не понимаю про Озёрную, там метрах в 20 под асфальтом Пивоварка в трубы закатана, она там начинаеться, по идее вода должна улетать, а не скапливается, там раньше снег с дорог высыпали, чтобы таял и вода уходила
15:33:03 25-07-2026
Гость (21:14:33 24-07-2026) Я только не понимаю про Озёрную, там метрах в 20 под асфаль... Мечтать не мешки ворочать. Там на 100 м закопано!
15:32:07 25-07-2026
Илья (17:06:47 24-07-2026) В 80-е читал в газете что мэр Токио сам ушел в отставку изза... В журнале "Крокодил"? Там еще про про капиталистов писали.