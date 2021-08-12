Подростков в Алтайском крае начнут прививать от коронавируса зимой

Вакцинацию подростков в Алтайском крае от коронавирусной инфекции планируют начать ближайшей зимой, об этом amic.ru сообщила начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению Министерства здравоохранения Алтайского края Жанна Вахлова. Прививки будут ставить молодым жителям региона в возрасте 15-17 лет.
Прививать детей от COVID-19 в регионе пока не планируют, уточнила эксперт. По крайней мере, пока не завершатся исследования.
Как ранее сообщал amic.ru, сейчас в России готовят к регистрации вакцину от COVID-19 для детей и подростков. Ориентировочно это должно произойти к 15 сентября 2021 года.
"Есть опасения, что нас заставят делать третью фазу на выборке в три тысячи человек. Тогда мы, конечно, не успеем к сентябрю. Это меня сильно тревожит, так как сейчас, в период распространения индийского штамма, дети пойдут в школу, и к 20 сентября могут быть проблемы сначала у детей, а потом у всех нас", – рассказал в интервью "Известиям" 11 августа директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
Учёный пояснил, что есть два варианта подростковой вакцины: разведенная в концентрации 1:10 и 1:5. Концентрация 1:10 не дала никаких побочных явлений, но зато вызвала сильный иммунный ответ. Второй вариант лишь спровоцировал поднятие температуры до 37,5 градуса.
Детский омбудсмен Анна Кузнецова в июле заявила, что вакцинация несовершеннолетних должна осуществляться с согласия родителей и начаться только после получения результатов полноценных клинических исследований.
Комментарии
Детский омбудсмен Анна Кузнецова в июле заявила, что вакцинация несовершеннолетних должна осуществляться с согласия родителей и начаться только после получения результатов полноценных клинических исследований.
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Вот ключевая фраза, но ждать этого категорически не хотят,!!!
надо пережить осень==что-то особенное случится.
Ставят вакцины, не прошедшие клинические исследования. Что, если ваш ребенок станет бесплодным после вакцинации? Это уже и без вакцинации наблюдается.
А детей, наверное, и не будут совсем прививать, тк сами воспитать хотят?
Подростки уже сами думать научились, много проблем от них?
Руки прочь от моих детей. Tyпopылые невежды. Аки обеъяны
Гладкоствольное оружие нужно уже сейчас покупать, потому что после выборов оно очень сильно подорожает из-за востребованности.
Пусть только попробуют, узнают тогда, где этот предел русскому долготерпению
от Pfizer разрешу поставить сыну или от Moderna. все остальное - нет
Статья 54 323-ФЗ - Права несовершеннолетних в сфере охраны здоровья
2. Несовершеннолетние в возрасте старше пятнадцати лет или больные наркоманией несовершеннолетние в возрасте старше шестнадцати лет имеют право на информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство или на отказ от него в соответствии с настоящим Федеральным законом, за исключением случаев оказания им медицинской помощи в соответствии с частями 2 и 9 статьи 20 настоящего Федерального закона.
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Прививки попадают сюда?
12.08.2021 15:59
Morena
Да.
Так и сейчас взрослые прививаются исключительно добровольно)
12.08.2021 15:53
- гость -
В Израиле ими привили 70% населения. А с июля резкий рост заболеваемости. Посмотрите графики.