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Подростков в Алтайском крае начнут прививать от коронавируса зимой

, ИА "Амител"
Детям прививки от COVID-19 пока ставить не будут
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Вакцинацию подростков в Алтайском крае от коронавирусной инфекции планируют начать ближайшей зимой, об этом amic.ru сообщила начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению Министерства здравоохранения Алтайского края Жанна Вахлова. Прививки будут ставить молодым жителям региона в возрасте 15-17 лет.

Прививать детей от COVID-19 в регионе пока не планируют, уточнила эксперт. По крайней мере, пока не завершатся исследования.

Как ранее сообщал amic.ru, сейчас в России готовят к регистрации вакцину от COVID-19 для детей и подростков. Ориентировочно это должно произойти к 15 сентября 2021 года.

"Есть опасения, что нас заставят делать третью фазу на выборке в три тысячи человек. Тогда мы, конечно, не успеем к сентябрю. Это меня сильно тревожит, так как сейчас, в период распространения индийского штамма, дети пойдут в школу, и к 20 сентября могут быть проблемы сначала у детей, а потом у всех нас", – рассказал в интервью "Известиям" 11 августа директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Учёный пояснил, что есть два варианта подростковой вакцины: разведенная в концентрации 1:10 и 1:5. Концентрация 1:10 не дала никаких побочных явлений, но зато вызвала сильный иммунный ответ. Второй вариант лишь спровоцировал поднятие температуры до 37,5 градуса.

Детский омбудсмен Анна Кузнецова в июле заявила, что вакцинация несовершеннолетних должна осуществляться с согласия родителей и начаться только после получения результатов полноценных клинических исследований.

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Автор:
Ирина Киселева Редактор службы аналитической информации +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

12.08.2021 13:58
Morena

Детский омбудсмен Анна Кузнецова в июле заявила, что вакцинация несовершеннолетних должна осуществляться с согласия родителей и начаться только после получения результатов полноценных клинических исследований.
---
Вот ключевая фраза, но ждать этого категорически не хотят,!!!

12.08.2021 14:22
гость

надо пережить осень==что-то особенное случится.

12.08.2021 14:28
- гость -

Ставят вакцины, не прошедшие клинические исследования. Что, если ваш ребенок станет бесплодным после вакцинации? Это уже и без вакцинации наблюдается.

12.08.2021 14:35
- гость -

А детей, наверное, и не будут совсем прививать, тк сами воспитать хотят?

12.08.2021 14:36
- гость -

Подростки уже сами думать научились, много проблем от них?

12.08.2021 15:00
кирдык

Руки прочь от моих детей. Tyпopылые невежды. Аки обеъяны

12.08.2021 15:33
Охотник на жуликов и воро

Гладкоствольное оружие нужно уже сейчас покупать, потому что после выборов оно очень сильно подорожает из-за востребованности.

12.08.2021 15:49
- гость -

Пусть только попробуют, узнают тогда, где этот предел русскому долготерпению

12.08.2021 15:53
- гость -

от Pfizer разрешу поставить сыну или от Moderna. все остальное - нет

12.08.2021 15:59
Morena

Статья 54 323-ФЗ - Права несовершеннолетних в сфере охраны здоровья
2. Несовершеннолетние в возрасте старше пятнадцати лет или больные наркоманией несовершеннолетние в возрасте старше шестнадцати лет имеют право на информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство или на отказ от него в соответствии с настоящим Федеральным законом, за исключением случаев оказания им медицинской помощи в соответствии с частями 2 и 9 статьи 20 настоящего Федерального закона.
----
Прививки попадают сюда?

12.08.2021 16:40
- гость -

12.08.2021 15:59
Morena
Да.

12.08.2021 17:41
- гость -

Так и сейчас взрослые прививаются исключительно добровольно)

12.08.2021 18:00
- гость -

12.08.2021 15:53
- гость -

В Израиле ими привили 70% населения. А с июля резкий рост заболеваемости. Посмотрите графики.

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