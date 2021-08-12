Жителям домов на улице Ядринцева не удалось спасти участки от подтопления

Фото: "Инцидент Барнаул"

Жители частных домов на улице Ядринцева, которые отчаянно пытаются спасти своё имущество после ливней, не смогли справиться со стихией. Об этом они рассказали в сообществе "Инцидент Барнаул".

После серьёзного ливня пересечение улиц Молодёжной и Ядринцева сильно затопило. Местные жители вышли с лопатами, чтобы перекрыть дорогу.

Проезжая часть находится на возвышенности, а машины создают волны, от которых вода стекает вниз и топит приусадебные участки.

Люди жалуются на то, что местные власти никак не реагируют на их проблему.

Напомним, что после дождя затопило сразу несколько районов Барнаула. Ливневые канализации с потоками воды не справляются.