Жителям домов на улице Ядринцева не удалось спасти участки от подтопления

Фото: "Инцидент Барнаул"
Жители частных домов на улице Ядринцева, которые отчаянно пытаются спасти своё имущество после ливней, не смогли справиться со стихией. Об этом они рассказали в сообществе "Инцидент Барнаул".
После серьёзного ливня пересечение улиц Молодёжной и Ядринцева сильно затопило. Местные жители вышли с лопатами, чтобы перекрыть дорогу.
Проезжая часть находится на возвышенности, а машины создают волны, от которых вода стекает вниз и топит приусадебные участки.
Люди жалуются на то, что местные власти никак не реагируют на их проблему.
Напомним, что после дождя затопило сразу несколько районов Барнаула. Ливневые канализации с потоками воды не справляются.
Комментарии
Дома надо эти сносить, строить новые многоквартирные, строить ливневки, тротуары, освещение, поликлиники и детский сады со школами
Администрация не хочет ливневки там строить, сколько раз обращались, лишь отписки, что рассмотрят возможность
Когда-то там было озеро. Природа берёт своё
Жителям этих домов не позавидовать, но жители тут причем? Есть городская ливневая канализация, за нее несёт ответственность комитет по дорогам, деньги из бюджета на это выделяют. А жители старых домов зря сопротивляются когда застройщики им предлагают продать свои избушку за хорошие деньги.
стабильность - лишь не было войны
ЭТО стерпим, скоро зима там другие проблемы.... и так круглый год СТАБИЛЬНОСТЬ!!!
климат меняется - вроде так нам в уши дуют
Как их дома оказались настолько ниже уровня дороги? — вот в чём вопрос
А жители старых домов зря сопротивляются когда застройщики им предлагают продать свои избушку за хорошие деньги.
Они хотят стать новыми "Леонидами Горбуновыми"...
Сейчас увидел. Они перекрывали дорогу в буквальном смысле. Молодёжку у Революционного. Вышли и начали машины разворачивать.
А это законно — самовольно перекрывать дорогу, останавливать движение? Или это могут делать только сотрудники ГАИ?
Гость 15:55, с Леонидом Горбуновым вообще мутная история. Он явно не бедствует, играется в "свою песочницу". Застройщик был не самый лучший, обонкротился и был таков.
Сейчас людей с лопатами ещё и за самоуправство привлекут, история жуткая, надо администрации решать вопрос с ливневкой. А по-хорошему надо сносить эти дома, строить ливневки и новые дома по уму
12.08.2021 16:04
- гость -
Ну если по уму, то надо было позвонить в ГАИ, чтобы прислали служебные автомобили и перекрыли этот участок. А тут сами рассудили как надо, сами пошли машины разворачивать.
А в Революционном уже водитель может с непривычки или на дно сесть или машину так испачкать, что сразу на автомойку придётся ехать
Ядринцева это про которую Варламов говорил? Геть его геть