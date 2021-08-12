Алтайский край на 50% выполнил план по обязательной вакцинации населения

В Алтайском крае от коронавируса привили 50% граждан, которые подлежат обязательной вакцинации, об этом amic.ru сообщила начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению Министерства здравоохранения Алтайского края Жанна Вахлова. Полностью завершить прививочную кампанию смогут не раньше 2022 года: сроки сдвинулись на четыре месяца.
Изначально в планах стояло завершить вакцинацию медиков, учителей, сотрудников общепита, транспорта, ЖКХ и других отраслей, которые наиболее часто контактируют с населением, в сентябре. Но с теми темпами прививочной кампании, которые в регионе есть сейчас, это получится сделать только во второй половине января.
"По математической модели с теми темпами, которые у нас сегодня, мы закончим вакцинацию 22 января 2022 года", – сказала Жанна Вахлова.
В Министерстве здравоохранения Алтайского края отмечают, что темпы вакцинации в регионе в последние недели увеличились. Так, 10 августа прививку поставили более восьми тысяч человек, ещё порядка семи тысяч жителей региона привились 11 августа. По всей вероятности, это связано с постановлением главного санитарного врача региона Ирины Пащенко.
Как ранее сообщал amic.ru, обязательная вакцинация для сотрудников ряда отраслей стартовала в Алтайском крае 27 июля. Согласно документу, на каждом предприятии должно быть привито не меньше 60% сотрудников. По данным на утро 12 августа, в крае прошли вакцинацию 540 402 человека, из них 117 042 – получили первый компонент, 422 820 – привиты полностью, 540 человек прошли ревакцинацию.
В Минздраве отмечают, что сейчас очередей на прививочных площадках нет и их пропускная способность может быть увеличена. Так, в Барнауле поставить вакцину от COVID-19 без предварительной записи можно в торговых центрах "Волна", "Весна", "Галактика", "Геомаркет". Все они работают с 10:00 до 19:30. Кстати, в "Геомаркете", помимо пункта вакцинации, функционирует центр здоровья (с 10:00 до 17:00), где можно измерить давление, уровень сахара и холестерина.
Комментарии
привили 50% граждан, которые подлежат обязательной вакцинации
То есть 3 % населения края. О чем это?
Всего в регионе привились более 540 тысяч человек
22 %
И смертность выше чем у того где маленький % привитых.. Посмотрите на статистику!!! Краснодарский край, с количеством жителей, Новосибирская область и Алтайский край!!! У нас умирают, заболевают в 2 раза больше на 100 тыс. чел чем у них!!! По моему стоит задуматься!!
12.08.2021 15:48
Наталья
А вы думаете зачем эти прививки?
12.08.2021 15:48
Наталья
Вы правы. Давно пора задуматься о том чтоб сходить и поставить прививку. А находятся индивидуумы которые всё пытаются что-то посчитать.
12.08.2021 15:48
Наталья
В Новосибирской области примерно такой же процент привитых, как в Алтайском крае.
В Краснодарском крае самая высокая смертность по стране, более 7%. (+32 за сегодня)
Где вы увидели в два раза и о чем ваш пост? И с какого бодуна вы пишете?
12.08.2021 16:11
- гость -
Ну ответьте мне тогда, а для чего мне прививаться? Я не болею, а может и переболел. Не боюсь заболеть, а кто боится, вот пускай и прививается.
Так зачем?
Я тоже не понимаю. Ну хочешь ты прививаться - так за ради Бога! Зачем остальных заставлять? Ты же привитый - чего боишься? А моё здоровье - это моя проблема.
"Я тоже не понимаю. Ну хочешь ты прививаться - так за ради Бога! Зачем остальных заставлять? Ты же привитый - чего боишься? А моё здоровье - это моя проблема"
Жму руку. Здравые мысли, ещё не всё потеряно.
Вероятность заразиться и умереть привитому обратнопропорциональна проценту привитых. В стране, где подавляющее большинство не соблюдает ни социальную дистанцию, не носит маски и не хочет прививаться, подхватить хорошую дозу Дельты, которая пробьет защиту привитого, очень легко.
12.08.2021 16:44
- гость -
Безумству "храбрых" поем мы песню)))))))))
Безумству "храбрых"- венки со скидкой
В Яровом тысячи отдыхаек, ходят по городу стадами, как бизоны в американских прериях, до открытия Америки Колумбом, на пляжах лежат, как моржи на Курильских островах, а в сводках по заражению ни одного. Может все в настроение жителей на позитив?
12.08.2021 16:29
- гость -
Я тоже не понимаю. Ну хочешь ты прививаться - так за ради Бога! Зачем остальных заставлять? Ты же привитый - чего боишься? А моё здоровье - это моя проблема.
А он хочет чтобы привились все кроме него самого!