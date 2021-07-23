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В Алтайском крае ввели обязательную вакцинацию. Кому теперь придётся прививаться?

, ИА "Амител"
В регионе не смогли избежать жёстких мер. Но уколы будут требовать не от всех
Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Алтайский оперштаб всё же ввёл обязательную вакцинацию для отдельных категорий населения в крае. Вернее, сделала это своим указом главный санитарный врач региона Ирина Пащенко (вступит в силу с 27 июля — прим.ред.). На такие жёсткие антиковидные меры Роспотребнадзору пришлось пойти из-за стремительно ухудшающейся эпидобстановки. Каждую неделю прирост больных составляет 4%. И теперь представители профессий, которые наиболее подвержены риску заражения, должны обязательно сделать прививку. А "отказников" работодатель просто не допустит до выполнения своих обязанностей. Рассказываем, кому нужно пройти вакцинацию в Алтайском крае, на сколько будут штрафовать слишком мягких работодателей и законно ли это всё.

1
Всё? Теперь вакцинация обязательна?

Для отдельных групп – да. Об этом объявили в пятницу, 23 июля, на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом у губернатора Виктора Томенко. Главный санитарный врач региона Ирина Пащенко сообщила, что ситуация с пандемией очень тяжёлая. Каждую неделю прирост больных на уровне 4%. Стал доминировать штамм "дельта". Болеют в основном две группы людей: от 30 до 49 лет и от 50 до 64 лет.

В Роспотребнадзоре также указали отрасли, представителям которых нужно провести обязательную иммунизацию. Согласно документу, на каждом предприятии должно быть привито не меньше 60% сотрудников. Указаны и сроки, в которые руководители должны составить списки работников и, собственно, организовать прививочную кампанию.

Правительству Алтайского края санитарные власти поручили проконтролировать исполнение указа, а региональному Минздраву – обеспечить препаратом всех, кто подлежит обязательной вакцинации.

Неожиданностью, кстати, ужесточение антиковидных мер не стало. Ещё 5 июля специалист Роспотребнадзора Ульяна Калинина рассказала, что проект постановления находится на рассмотрении и согласовании. И предупредила, что, возможно, окончательное решение примут уже в ближайшее время. Так и случилось.

2
Кому придётся привиться?

Ни перечня предприятий, ни конкретных профессий в постановлении нет. Там указаны сферы, представителям которых нужно будет пройти обязательную вакцинацию. Это тот контингент, который по долгу службы работает с населением и имеет большое число контактов, сообщили в Роспотребнадзоре. В ведомстве рассчитывают, что если обеспечить прививкой эти "группы риска", рост числа заболевших удастся остановить.

Так, в указе перечислены следующие сферы, представителей которых работодатели должны отправить на прививку:

  • торговля;
  • салоны красоты и косметических услуг, спа, солярии, бани и сауны, физкультурно-оздоровительные центры, фитнес-клубы и бассейны;
  • прачечные, химчистки и другие предприятия бытовых услуг;
  • предприятия общественного питания;
  • многофункциональные центры (МФЦ);
  • клиентские подразделения финансовых и почтовых организаций;
  • общественный транспорт и такси;
  • сфера образования, здравоохранения и соцзащиты;
  • сфера ЖКХ и энергетики;
  • организация и проведение культурных, выставочных и просветительских мероприятий;
  • организация и проведение развлекательных, досуговых и зрелищных мероприятий;
  • детские игровые комнаты и развлекательные центры.

Список, кстати, одинаковый во всех регионах, где ввели обязательную вакцинацию. Напомним, первое подобное постановление 15 июня издал главный санитарный врач Москвы. И его примеру последовали уже больше 30 российских регионов, включая соседние республики Алтай и Хакасия.

Если вы не уверены, что ваша профессия подлежит обязательной вакцинации, лучше дождитесь рекомендаций от своего начальства. Уж работодателей-то точно в ближайшее время уведомят, нужно ли им организовывать иммунизацию.

3
К какому сроку нужно пройти вакцинацию?
Первый компонент прививки сотрудники сфер должны сделать до 22 августа. Второй – до 19 сентября.
4
А кто меня заставит привиться?
Заставить вас никто не может. Но рекомендация придёт от работодателя. Никакой ответственности за отказ от прививки для сотрудников не предусмотрено. А вот начальству грозит штраф, если в указанный срок 60% от штата не будет привито.
5
Что мне будет, если отказаться от прививки?

Вас никто не уволит и не оштрафует – это запрещено Трудовым кодексом РФ. Но если ваш начальник все же предложит вам написать заявление по собственному желанию в случае отказа – обязательно сообщите об этом в Трудовую инспекцию. И в редакцию amic.ru, конечно.

Но временно отстранить вас от работы, если вы не привились, руководитель имеет право. Причём срок отстранения не ограничен: на работу вам запретят ходить либо пока вы не пройдёте вакцинацию, либо пока не перестанет действовать постановление Роспотребнадзора. Зарплату за этот период вам тоже никто платить не будет.

Совсем "безнаказанными" останутся лишь те, кому прививка от коронавируса противопоказана по медицинским причинам. Это те, кто перенёс ковид меньше полугода назад, беременные и кормящие, граждане с хроническими заболеваниями на стадии обострения, а также с аллергической реакцией на компоненты препарата. Эти люди после консультации с врачом получат официальный медотвод от прививки.

6
Разве это законно? У нас же добровольная вакцинация
Законно. И вакцинация действительно добровольная. Но в периоды эпидподъёма в России начинает действовать закон об иммунной защите населения 1998 года. И там прописаны прививки, которые необходимо поставить категориям граждан из группы риска. А работодателям документ разрешает не допускать к труду тех, кто откажется от вакцинации. Ковид в перечне опасных заболеваний есть. Серьёзный эпидподъём в регионе тоже есть. Поэтому всё законно.

В том, почему обязательная вакцинация не нарушает никаких законов и документов, amic.ru уже разбирался. А позднее об этом заявил и президент России Владимир Путин.

7
На сколько будут штрафовать работодателей?
Тех начальников, которые не смогут обеспечить вакцинацию 60% штата, могут привлечь к ответственности по пунктам статьи 6.3 КоАП РФ "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения". Напомним, по ним в 2020-м году в Алтайском крае (да и по всей стране) штрафовали жителей и организации за несоблюдение масочного режима.

Для ИП штраф может составить от 30 до 50 тысяч рублей, а для организаций – от 100 до 300 тысяч рублей. Если нарушение выявят повторно, сумма штрафа может вырасти до миллиона рублей, а деятельность компании приостановят на срок до трёх месяцев.

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Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

Комментарии

23.07.2021 15:21
гость

две группы людей: от 30 до 49 лет и от 50 до 64 лет.

Это одна группа: от 30 до 64

23.07.2021 15:22
гость

О, 29 лет и 65 уже не болеют. Теперь тесты не делают после 65 лет, бабушки больше не болеют

23.07.2021 15:23
гость

Теперь самоизоляция будет для 30-64 летних?

23.07.2021 15:26
гость

Студенты не попадают. Преподы попадают

23.07.2021 15:27
- гость -

Амик, дайте ссылку на постановление! Либо выложите скан, пожалуйста

23.07.2021 15:28
Morena

А медиков нет...

23.07.2021 15:31
Вася

Законотворцы себя мужественно позабыли!

23.07.2021 15:34
гость

Может опять фейк?

23.07.2021 15:35
- гость -

Отстраняйте всех нафиг от работы! Мы не боимся!!

23.07.2021 15:36
- гость -

23.07.2021 15:28
Morena
А сфера здравоохранения это не медики? Читайте внимательно перечень.

23.07.2021 15:37
- гость -

Я Мы. Ямы)

23.07.2021 15:40
Morena

23.07.2021 15:36
- гость -
В предыдущей новости:
"Обязательную прививку от COVID-19 должны сделать сотрудники следующих отраслей: торговли, образования, общепита, транспорта, ЖКХ и энергетики, услуг связи, соцзащиты, банковской, спортивной и санитарно-курортной сфер, органов местной власти, МВД, МЧС, Росгвардии."

23.07.2021 15:42
- гость -


Morena

А медиков нет...


сфера образования, ]здравоохранения и соцзащиты;

вот только они не прививались, не прививаются и не будут прививаться, так как знают насколько это вредно и опасно, и от работы их никто не отстранит, ибо кто тогда будет работать!

23.07.2021 15:43
гость

Кому теперь придётся прививаться?

7 % населения края. А 93 % могут не прививаться. То есть ничего не изменится. Эти 7 % даже никто не заметит

23.07.2021 15:44
- гость -

Вот как раз эти категории и не болеют или болеют в легкой степени, так как они уже выработали иммунитет, постоянно контактируя с вирусом. Какой смысл в прививке во время эпидемии, антитела выработаются когда она пойдет на спад.

23.07.2021 15:44
- гость -

23.07.2021 15:42
- гость -
Давай поспорим?) По тыщще) Привьются, никуда не денутся)

23.07.2021 15:45
гость

вот только они не прививались, не прививаются и не будут прививаться, так как знают насколько это вредно и опасно, и от работы их никто не отстранит, ибо кто тогда будет работать!

А они это примерно 2 % от населения края, поэтому даже если они не привьются, всем на это будет пофиг

23.07.2021 15:46
- гость -

23.07.2021 15:44
- гость -
антитела выработаются когда она пойдет на спад.
*******************************
Это чо за новое слово в медицине?)))
То есть вы считаете, что антитела подвержены сомнениям, и появляются не тогда, когда по времени должны возникнуть после вакцинации,а только тогда, когда пандемия на спад пойдёт?))))))

23.07.2021 15:47
- гость -

23.07.2021 15:42
- гость -

вот только они не прививались, не прививаются и не будут прививаться, так как знают насколько это вредно и опасно, и от работы их никто не отстранит, ибо кто тогда будет работать!

Врём как дышим медики давно привились, есть отмороженные, но это экзотика.

23.07.2021 15:53
- гость -

У нас на работе привилось 3-4 человека... О_о

23.07.2021 15:55
- гость -

Амик, узнайте, как можно ревакцинироваться, если прошло 6 месяцев после вакцинации. В поликлиниках отказывают.

23.07.2021 15:58
гость

Амик не вводите в заблуждение людей. Местные указы не могут противоречить ФЗ РФ. Если основываться на ФЗ и Конституции, то принуждать никто не может. Также напомню вам про Нюрнбергский процесс, если вы историю не знаете...
А вообще, есть группы профессий, которые попадают под обязательную вакцинацию, но торговли, общ транспорта, спорт и т.д. туда не входят. Читайте законы, прежде чем писать подобные посты.
Медицна, образование и ЖКХ. Вот эти группы попадают...

23.07.2021 15:59
гость

они не прививались, не прививаются и не будут прививаться, так как знают насколько это вредно и опасно

Ну это конечно вранье, потому что есть врачи, которые привились сами и агитируют прививаться своих пациентов. Меня агитировали врачи в двух поликлиниках. В том числе мой лечащий врач. Если бы лечащий врач сказал, думай сам, я бы не стал прививаться, что я могу думать, я не понимаю. Это все равно если я ему скажу, заходи в трансформаторную, сам разберешься, что там выбило. Он же туда не полезет

23.07.2021 16:00
- гость -

23.07.2021 15:42
- гость -

Не говорите ерунды. Многие УЖЕ привиты, чтоб вы знали.

23.07.2021 16:01
гость

Амик не вводите в заблуждение людей

Амик опять опубликовал фейк? Так его так подтянут?

23.07.2021 16:03
гость

Там уже вся власть в США под Нюрнбергский процесс попадают, там 60 % вакцинировано. И все компартия Китая тоже, они почти миллиард вакцинировали. Кто только там заседать будет в Нюрбенском процессе

23.07.2021 16:06
- гость -

Лайфхак для тех, кому не дают отдыхать на работе.

23.07.2021 16:08
гость

указом главный санитарный врач

Вступит в силу 27 июля. Если его не публикуют и не говорят даже номер, есть подозрение, что это опять фейк. Вот только зачем это делается? И не следует ли за такие фейки привлекать к ответственности? 27 июля узнаем

23.07.2021 16:11
krash

23.07.2021 15:55
- гость -

А зачем? ломка? дозы хочется вновь? то то и оно...

23.07.2021 16:18
- гость -

23.07.2021 16:11
krash, а что за ассоциации?Раз укол, обязательно штыр?Ты ниче не попутал?

23.07.2021 16:31
krash

23.07.2021 16:18
- гость - Я? нет!. Но у меня тут эпидемия, целый отдел заболел. а двое из них вакцинированные - под ИВЛ лежат. вот и верь доХторам.

23.07.2021 16:37
- гость -

Слашал историю что наркоша один от передозировки умер, но его родители верещат везде что после прививки умер.
Чтобы сохранить лицо.
А люди слушают и верят. И потом передают дальше что сами знают случаи, когда после прививки люди умирают.

23.07.2021 16:37
Жоржик

23.07.2021 15:42
- гость -

Все знакомые медики давно привились, не надо врать. Точнее я не знаю лично ни одного непривитого медика вообще, а медиков знакомых у меня достаточно много.

23.07.2021 16:41
Жоржик

23.07.2021 16:31
krash

Опять врешь как обычно. Под ИВЛ точно вакцинированные лежат, которые прошли обе порции вакцинации и время прошло после второй вакцинации ? 100% что нет. А за фейковые вбросы напомнить что бывает ?

23.07.2021 17:04
- гость -

Если вас поставили на грань выживания, оставались без средств выживания вашу семью, можете поступить с этими людьми как с врагами, которые объявили вам геноцид.

23.07.2021 17:04
Егор

Гость 15-27, да не будет ни какого конкретного постановления! Просто наступят на яйца работодателю и заставят привить энный процент работников под угрозой разных санкций, проверок и т.п. И работодатель для отчетности, в том числе, предоставит список уволенных за отказ вакцинироваться. Только юридически, что бы не нарушать Конституцию, уволят по другой причине. А уволить очень просто. Объясняю. Многие, как я, заключают срочные трудовые договора. Не привился - договор не продляется.

23.07.2021 17:05
- гость -

23.07.2021 16:37
- гость -

Вот так и рождаются слухи-страшилки! А вакцинированным строжайше надо соблюдать все меры предосторожности в течение 42-45 дней с первой прививки, соответственно не меньше 3х недель после второй - пока не сформируется иммунитет. Иначе легко можно подцепить ковид. А потом тут будут пяткой в грудь себя отдельные товарищи бить, что, мол под ИВЛ привитые лежат. Всем здоровья!

23.07.2021 17:22
- гость -

23.07.2021 17:05
- гость -


Вот так и рождаются слухи-страшилки! А вакцинированным строжайше надо соблюдать все меры предосторожности в течение 42-45 дней с первой прививки, соответственно не меньше 3х недель после второй - пока не сформируется иммунитет. Иначе легко можно подцепить ковид. А потом тут будут пяткой в грудь себя отдельные товарищи бить, что, мол под ИВЛ привитые лежат. Всем здоровья!

А где и как это время жить и себе и семье на хлеб зарабатывать??? Да ещё в самый разгар эпидемии?!?!?! Чтобы не заразиться ненароком то?!?!?!?

23.07.2021 17:25
Гость

23.07.2021 17:05
- гость -
Согласен с вами. Я,привившись,в местах массового скопления надеваю маску. Знакомый,переболевший,говорит: "Зачем?!! Ты же привился!!!???" Я слышал конечно,что после болезни может "потечь" бак у человека,но .... Не понимаю таких.

23.07.2021 17:26
- гость -

23.07.2021 16:41
Жоржик


Опять врешь как обычно. Под ИВЛ точно вакцинированные лежат, которые прошли обе порции вакцинации и время прошло после второй вакцинации ? 100% что нет. А за фейковые вбросы напомнить что бывает ?

А где и на что жить то время которое должно пройти? Ты ЖорВжик спонсируешь?
И где всё это время прятаться если кругом эпидемия бушует?
И где гарантия, что тромбоз не вызовет, возмёшься финансовую гарантию на себя взять раз так уверен, или уже не уверен? Где гарантия, что пока не пройдено указанное время действие вируса, наоборот, не усилится в результате???

23.07.2021 17:28
- гость -

23.07.2021 17:25
Гость

Согласен с вами. Я,привившись,в местах массового скопления надеваю маску. Знакомый,переболевший,говорит: "Зачем?!! Ты же привился!!!???" Я слышал конечно,что после болезни может "потечь" бак у человека,но .... Не понимаю таких.

А с чего вы взяли, что маска вам поможет? Она к хлеборезке то даже не плотно прилегает, там половина вдыхаемого воздуха вообще мимо неё идёт, да и производитель такой эффект от неё не указывает!

23.07.2021 17:29
- гость -

23.07.2021 17:22
- гость -

Достаточно руки мыть и маски носить, не забывая менять их. Не, не слышали? )

23.07.2021 17:30
- гость -

23.07.2021 17:28
- гость -

Не надоело повторяться?

23.07.2021 17:32
- гость -

23.07.2021 17:30
- гость -
Не надоело повторяться?

Нет! Тебя же это до сих пор бесит!

23.07.2021 17:32
Виктор

А из скольки наименований вакцин можно выбрать? И как выбрать конкретную вакцину?

Как-то не хочется, придя в пункт, услышать что-то типа "Молодой человек, не умничайте! Не в магазине! Вы прививаться пришли или выбирать?!"

23.07.2021 17:42
Гость

Не надоело повторяться?

Это же его звёздный час! Целый день сидит,ждёт темы про ковид,но как она появится.....!!! Во всех сми,на каждую новость!!! Правда всё одни и те же доводы повторяет,изо-дня в день.

23.07.2021 17:48
- гость -

23.07.2021 17:42
Гость
Не надоело повторяться?

Это же его звёздный час! Целый день сидит,ждёт темы про ковид,но как она появится.....!!! Во всех сми,на каждую новость!!! Правда всё одни и те же доводы повторяет,изо-дня в день.

Они же до сих пор актуальны! А у вас кроме как "одна бабка сказала" в ответ и нет ничего!!!!

23.07.2021 17:48
Гость

Она к хлеборезке то даже не плотно прилегает,

Никто не виноват,что у вас хлеборезка такая.

23.07.2021 17:49
- гость -

23.07.2021 17:32
- гость -
Не обольщайтесь, нисколько не бесит, а смешит.

23.07.2021 17:50
- гость -

23.07.2021 17:48
Гость
Она к хлеборезке то даже не плотно прилегает,

Никто не виноват,что у вас хлеборезка такая.

Она у всех такая, нос то выступает, и маска в этом месте не плотно прилегает.

23.07.2021 17:55
Гость

Как первый компонент надо поставить до 22 августа, если ещё 25 июня я записалась на конец августа только, а указ вышел 23 июля, минимум первая прививка сейчас будет на сентябрь

23.07.2021 17:55
Гость

23.07.2021 17:48
- гость -
Как вызовешь скорую (они сейчас мееееедленно едут), дрыгни здесь,
маякни- мы скинемся на изделие с окошечком. Упёртый вы наш.

23.07.2021 17:57
- гость -

Тююю.. ну пусть по приказу отстраняют от работы, увольняться не буду. Вот вообще не страшно.

23.07.2021 17:59
- гость -

23.07.2021 17:55
Гость
Как вызовешь скорую (они сейчас мееееедленно едут), дрыгни здесь,
маякни- мы скинемся на изделие с окошечком. Упёртый вы наш.

Себе лучше купи, пригодиться, если надеяться на то чего нет!

23.07.2021 18:01
Тётя Мотя

нос то выступает, и маска в этом месте не плотно прилегает.

А проволочку согнуть по форме носа слабо? У мну всё прилегает...

23.07.2021 19:28
- гость -

3.07.2021 15:59
гость
Ему ипотеку гасить. А в таком случае он вашей почкой легко пожертвует

23.07.2021 19:34
Антон

Народ немного поворчит и потянется к пунктам вакцинации. Так как надо гасить кредиты, ипотеку и на что-то кушать.

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