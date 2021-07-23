В Алтайском крае ввели обязательную вакцинацию. Кому теперь придётся прививаться?

Всё? Теперь вакцинация обязательна?

Для отдельных групп – да. Об этом объявили в пятницу, 23 июля, на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом у губернатора Виктора Томенко. Главный санитарный врач региона Ирина Пащенко сообщила, что ситуация с пандемией очень тяжёлая. Каждую неделю прирост больных на уровне 4%. Стал доминировать штамм "дельта". Болеют в основном две группы людей: от 30 до 49 лет и от 50 до 64 лет.

В Роспотребнадзоре также указали отрасли, представителям которых нужно провести обязательную иммунизацию. Согласно документу, на каждом предприятии должно быть привитосотрудников. Указаны и сроки, в которые руководители должны составить списки работников и, собственно, организовать прививочную кампанию.

Правительству Алтайского края санитарные власти поручили проконтролировать исполнение указа, а региональному Минздраву – обеспечить препаратом всех, кто подлежит обязательной вакцинации.

Неожиданностью, кстати, ужесточение антиковидных мер не стало. Ещё 5 июля специалист Роспотребнадзора Ульяна Калинина рассказала, что проект постановления находится на рассмотрении и согласовании. И предупредила, что, возможно, окончательное решение примут уже в ближайшее время. Так и случилось.