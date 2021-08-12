Такой день. Задержание похитителя 12-летней бийчанки и очередной ливень в Барнауле

Amic.ru – о главных событиях Алтайского края за 12 августа. Без коронавируса.

В Республике Алтай задержали Олега Лавкина, который похитил 12-летнюю девочку под Бийском и два дня держал её в подвале. Мужчину нашли в селе Онгудай. Похитителя якобы поймали местные жители.

После очередного ливня в Барнауле затопило проезжие части и тротуары. В социальных сетях горожане делятся фотографиями и рассказывают о подтопленных тротуарах и дорогах в разных частях краевой столицы.

Футболисты барнаульского "Динамо" в серии послематчевых пенальти выиграли у "Тюмени" и вышли в групповой раунд Кубка России. Матч 1/64 финала турнира состоялся 12 августа на домашнем стадионе алтайской команды.

Основное время игры завершилось вничью – 2:2. Оба мяча в составе барнаульцев забил Антон Кобялко. В серии пенальти динамовцы оказались точнее – 4:2. При этом вратарь барнаульцев Богдан Карюкин отразил два удара тюменцев с 11-метровой отметки.

Бронзовый и серебряный призёр Олимпийских игр в Токио, стрелок Сергей Каменский ранним утром 12 августа прилетел в Алтайский край. В аэропорту Барнаула спортсмена встречал папа, а также несколько десятков журналистов, представители Минспорта, депутаты и воспитанники школы Олимпийского резерва. Сергей Каменский по прилёте сказал, что не ожидал такого масштабного приёма – с караваем и фейерверком, добавив, что очень соскучился по родной земле. Сегодня стрелок встретился с губернатором Виктором Томенко, а уже завтра отправится отдыхать с семьёй в Горный Алтай.