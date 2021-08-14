Такой день. Подробности задержания Олега Лавкина и новая должность алтайского экс-министра

Такой день. О главных событиях Алтайского края за 13 августа.

Стали известны подробности задержания 40-летнего Олега Лавкина. СМИ выяснили, что после побега мужчина несколько дней ночевал в тайге, шёл пешком в сторону Республики Алтай, а потом на попутках добрался до села Майма.

Далее он выдвинулся на автобусе до Онгудая. По всему селу были развешаны ориентировки на преступника, а потому Лавкин старался особо не светиться и жил неподалёку от посёлка.

Позднее следствие начало допрос мужчины. Подозреваемому предъявили обвинение в похищении человека с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении несовершеннолетнего, а также инкриминируют еще ряд преступлений против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетних.

Бывший министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко приступил к новой работе в Москве. Он стал директором Института цифровой дидактики. Организацию создали в конце июля 2021 года по линии Министерства просвещения РФ.