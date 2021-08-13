СК: 12-летняя бийчанка была не первой жертвой 40-летнего Олега Лавкина

Следственный комитет сообщил, что 12-летняя девочка, которую похитил житель Алтайского края Олег Лавкин, не первая жертва мужчины. Подозреваемому предъявили обвинение в похищении человека с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении несовершеннолетнего.

По данным следствия, в одном из сёл Бийского района в период с июня по июль 2021 года Лавкин наблюдал за 12-летней девочкой, которая проживала в этом селе в летний период. Днём 31 июля мужчина увидел несовершеннолетнюю на велосипеде. С силой толкнув ребёнка, он связал ей руки и ноги, а затем надел на неё мешок. Обвиняемый погрузил потерпевшую в прицеп самоходного транспортного средства, после чего отвёз в подвал своего дома. Узнав, что на поиски девочки организованы силы сотрудников СК, полиции, волонтёров и неравнодушных граждан, Лавкин отпустил несовершеннолетнюю, а сам скрылся.

Несколько дней сотрудники правоохранительных органов разыскивали похитителя и 12 августа его задержали на территории Республики Алтай. Сегодня Лавкина доставили в Бийск. Сейчас следователь СК допрашивает его в качестве обвиняемого. Вину в содеянном он признаёт. Кроме того, мужчине инкриминируют ряд преступлений против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетних девочек, совершённых им ранее, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Задержанного поместили в следственный изолятор на время предварительного следствия.

Правоохранители продолжают сбор улик, проводится комплекс следственных действий, направленных на дальнейшее закрепление доказательств.

Напомним, 12-летняя девочка пропала 31 июля. Она выехала на велосипеде из села Малоенисейского в посёлок Семеновод, но до места так и не добралась. 1 августа поисковики обнаружили её велосипед и вещи на берегу Бии, а 2 августа школьницу нашли живой. В тот же день полиция распространила ориентировку на подозреваемого в похищении 40-летнего Олега Лавкина.

Вечером 12 августа стало известно, что Олега Лавкина задержали в Республике Алтай. СМИ выяснили, что после побега мужчина несколько дней ночевал в тайге, шёл пешком в сторону Республики Алтай, а потом на попутках добрался до села Майма.

Далее он выдвинулся на автобусе до Онгудая. По всему селу были развешаны ориентировки на преступника, а потому Лавкин старался особо не светиться и жил неподалёку от посёлка.