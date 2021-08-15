Одиночный пикет против вакцинации от коронавируса вновь прошёл в Барнауле

Одиночный пикет против обязательной вакцинации прошёл возле здания городской администрации Барнаула. Как сообщили очевидцы amic.ru, мужчина с плакатом, на котором было написано "Моя семья против обязательной вакцинации", простоял возле мэрии некоторое время, после чего ушёл.
Напомним, в июне на площади Свободы в Барнауле прошла серия одиночных пикетов против принудительной вакцинации. Власти краевой столицы отозвали разрешение на мероприятие. Отказ объяснили введением новых ограничительных мер в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.
Однако его участники решили обойти запрет, дистанцируясь друг от друга, и в гордом одиночестве постоять с плакатами.
Один из пикетчиков даже посвятил свой плакат объяснению, что собрание меньше 50 человек не считается массовым мероприятием.
Комментарии
Значит со всей семьёй посоветовался.
Смех на палочке.
А кто кого обязательно вакцинирует?Дело сугубо добровольное.Хочешь-прививайся, не хочешь-болей.Кто все эти люди?Делать что ли больше нечего?
Если закон не нарушает, пусть стоит.
Наверное, он кандидат медицинских наук, или хотя бы биолог (сарказм).
А я против наступления осени!
Пора ее отменить.
Мало кто ей рад!
Доколе?
Что ж вы даёте неверную информацию.... Не пикет, а прошли несколько одиночных пикетов и на фото стоит не мужчина, а женщина.
15.08.2021 16:22
- гость -
Да вы что !? Поверьте, людей не хило прессуют на работе. В свою очередь давят на руководителей. Угрозы, уговоры, ультиматумы. В поликлиниках не дают медотводы от слова совсем.
15.08.2021 16:38
- гость -
А вот поддерживаю: "Доколе???" )