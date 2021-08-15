Одиночный пикет против вакцинации от коронавируса вновь прошёл в Барнауле

Одиночный пикет против обязательной вакцинации прошёл возле здания городской администрации Барнаула. Как сообщили очевидцы amic.ru, мужчина с плакатом, на котором было написано "Моя семья против обязательной вакцинации", простоял возле мэрии некоторое время, после чего ушёл.

Напомним, в июне на площади Свободы в Барнауле прошла серия одиночных пикетов против принудительной вакцинации. Власти краевой столицы отозвали разрешение на мероприятие. Отказ объяснили введением новых ограничительных мер в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Однако его участники решили обойти запрет, дистанцируясь друг от друга, и в гордом одиночестве постоять с плакатами.

Один из пикетчиков даже посвятил свой плакат объяснению, что собрание меньше 50 человек не считается массовым мероприятием.