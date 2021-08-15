Серия пикетов против обязательной вакцинации от COVID-19 прошла в Барнауле

Telegram-канал "Алтайские крайности".
Серия одиночных пикетов против обязательной вакцинации от коронавируса прошла в Барнауле. Несогласные с необходимостью прививки в борьбе с COVID-19 выступили сразу в нескольких частях города, сообщает Telegram-канал "Алтайские крайности".
Горожане стояли с плакатами на площади Ленина, возле здания мэрии, на Речном вокзале и на лестнице в Нагорный парк, возле ТЦ "Россия" и в других местах. У всех были самодельные плакаты, в которых заявлялось о добровольности вакцинации от коронавируса и запрете делать её принудительной.
Напомним, в июне на площади Свободы в Барнауле прошла серия одиночных пикетов против принудительной вакцинации. Власти Барнаула отозвали разрешение на пикет. Отказ объяснили введением новых ограничительных мер в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.
Однако его участники решили обойти запрет, дистанцируясь друг от друга, и в гордом одиночестве постоять с плакатом.
Комментарии
Одиночные пикеты недоумков.
Идиоты
Почему все забывают, что идут испытания. Почему никто не замечает, что в странах с высоким уровнем вакцинации заболеваемость растет?
Собрать и в красную зону полы мыть. А на спине пусть плакаты носят.