Такой день. Стрельба в Барнауле и женщина, поселившаяся на детской площадке

Неизвестный выстрелил в мужчину возле магазина "Российский кафель" по адресу Просторная, 135, в Барнауле. Как пояснил пострадавший, нападавший приревновал к нему жену.

На детской площадке во дворе дома на пересечении улиц Солнцева и 2-й Северо-Западной поселилась женщина. "Квартирантка" не похожа на бездомную, выглядит приличной и ухоженной, но у неё могут быть психические отклонения.

Сотрудники ДПС задержали 25-летнего жителя Мамонтовского района в Барнауле на угнанном автомобиле. Мужчина заявил, что обнаружил авто с ключом в замке зажигания и решил покататься.

В Барнауле на пересечении улиц Ядринцева и Партизанской планируют установить новый светофор. Правда, когда это произойдёт – чиновники не знают. Горожане давно жалуются на отсутствие светофора на данном перекрёстке. Кроме того, в скором времени на улице Ядринцева сдадут много новых домов, а это может привести к сильным пробкам на такой узкой дороге.