Женщина поселилась на детской площадке в одном из барнаульских дворов

На детской площадке во дворе дома на пересечении улиц Солнцева и 2-й Северо-Западной поселилась женщина. По словам очевидцев в паблике "Инцидент Барнаул", "квартирантка" не похожа на бездомную, выглядит приличной и ухоженной, но у неё могут быть психические отклонения.

"Видно, что не пьющая. Всегда с минеральной водой и курит не подкуренную сигарету. Может, её кто из родственников ищет", – пишет участница сообщества.

Напомним, 16 марта жильцы дома № 9а на улице Силикатной обратились к общественникам с жалобами на обстановку, в которой им приходится жить. Мало того, что дом требует капремонта, так ещё и после смерти одного из жильцов его квартиру заполонили бомжи.