"Больше месяца ведутся раскопки": барнаульцы пожаловались на огромные ямы во дворе

Жительница Барнаула пожаловалась в Telegram-канале "В курсе 22" на огромные ямы в асфальте во дворе на улице Деповской. По словам женщины, больше месяца дорожные службы не могут залатать три больших ямы, которые уже провалились и мешают проезду во дворе.
"Вот мы идём по улице, возле детского садика № 101 – здесь первая яма, уже проваливается. Вторая наша раскопка – на въезде во двор на Деповской. Тут уже всё провалилось, в асфальте дыра. И вот наша третья яма, а дальше – Ленинский", – рассказывает и показывает на видео горожанка.
Откуда во дворе появились такие большие ямы и будут ли их ремонтировать, в ролике не сообщается.
Комментарии
На Змеиногорском, напротив онкологического центра, больше месяца назад вырыли две ямы. Перекрыли одну полосу. Пробки до заправки, тысячам людей неудобства. За больше чем месяц рабочих видел там считанные разы. Зачем надо было рыть ямы, если не готовы провести работы в кратчайшие сроки? Давали ли разрешение ГБДД на столь долгое перекрытие? Почему с организации ведущей столь долгие работы не берется штраф за перекрытие дороги, за каждый день перекрытия это ведь прямой экономический ущерб: людям, компаниям, госорганам.