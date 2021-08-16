"Больше месяца ведутся раскопки": барнаульцы пожаловались на огромные ямы во дворе

Жительница Барнаула пожаловалась в Telegram-канале "В курсе 22" на огромные ямы в асфальте во дворе на улице Деповской. По словам женщины, больше месяца дорожные службы не могут залатать три больших ямы, которые уже провалились и мешают проезду во дворе.

"Вот мы идём по улице, возле детского садика № 101 – здесь первая яма, уже проваливается. Вторая наша раскопка – на въезде во двор на Деповской. Тут уже всё провалилось, в асфальте дыра. И вот наша третья яма, а дальше – Ленинский", – рассказывает и показывает на видео горожанка.

Откуда во дворе появились такие большие ямы и будут ли их ремонтировать, в ролике не сообщается.