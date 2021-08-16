Конец курортного сезона. Краснодарский край продолжает тонуть

Сильные дожди обрушились на Кубань и регион вновь ушёл под воду. Месяц назад Краснодарский край уже столкнулся с наводнением, в результате которого в Сочи погиб один человек. Сейчас здесь затоплены Анапа, Славянск-на-Кубани, Новороссийск и Темрюкский район. Из-за непогоды в 14 муниципалитетах региона был введён режим ЧС, сообщает ТАСС. Более 7 тыс. человек остаются без энергоснабжения.

"Всего из зоны подтопления эвакуирован 1531 человек, из них 991 ребёнок", – отметили в пресс-службе регионального МЧС. В пунктах временного размещения сейчас находятся 1204 человека, из них 619 детей, эвакуированных из лагерей.

Реки вместо дорог и эвакуация на драконе: как Кубань накрыло водой – репортаж из соцсетей.