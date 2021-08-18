Барнаульцы выберут место для стелы "Город трудовой доблести"

В Барнауле пройдёт голосование за место для установки стелы "Город трудовой доблести". Распоряжение подписал глава городской администрации Вячеслав Франк.

Согласно документам, голосование состоится с 17 по 19 сентября с 08:00 до 20:00 час на 135 участках по месту жительства.

На выбор горожанам представлены 11 площадок:

1. Аллея, расположенная напротив нежилого здания по улице Аванесова, 30;

2. Нагорный парк (верхняя площадка, в районе букв "БАРНАУЛ");

3. Нагорный парк (верхняя площадка с видом на реку Обь, напротив улицы Гвардейской);

4. Площадь им. В.Н. Баварина;

5. Площадь Октября;

6. Привокзальная площадь;

7. Пересечение тракта Павловского и улицы Малахова (транспортная развязка) напротив нежилого здания № 249 по Павловскому тракту;

8. Пересечение тракта Павловского и улицы Малахова (транспортная развязка) в районе размещения декоративного сооружения – букв "БАРНАУЛ";

9. Сквер, расположенный напротив дома № 36 по проспекту Строителей;

10. Сквер, расположенный по проспекту Ленина, 88;

11. Территория перед зданием на проспекте Ленина, 152.

Принять участие в голосовании сможет любой житель Барнаула старше 14 лет, при наличии документа, удостоверяющего личность.