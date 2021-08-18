Барнаульцы выберут место для стелы "Город трудовой доблести"

В Барнауле пройдёт голосование за место для установки стелы "Город трудовой доблести". Распоряжение подписал глава городской администрации Вячеслав Франк.
Согласно документам, голосование состоится с 17 по 19 сентября с 08:00 до 20:00 час на 135 участках по месту жительства.
На выбор горожанам представлены 11 площадок:
1. Аллея, расположенная напротив нежилого здания по улице Аванесова, 30;
2. Нагорный парк (верхняя площадка, в районе букв "БАРНАУЛ");
3. Нагорный парк (верхняя площадка с видом на реку Обь, напротив улицы Гвардейской);
4. Площадь им. В.Н. Баварина;
5. Площадь Октября;
6. Привокзальная площадь;
7. Пересечение тракта Павловского и улицы Малахова (транспортная развязка) напротив нежилого здания № 249 по Павловскому тракту;
8. Пересечение тракта Павловского и улицы Малахова (транспортная развязка) в районе размещения декоративного сооружения – букв "БАРНАУЛ";
9. Сквер, расположенный напротив дома № 36 по проспекту Строителей;
10. Сквер, расположенный по проспекту Ленина, 88;
11. Территория перед зданием на проспекте Ленина, 152.
Принять участие в голосовании сможет любой житель Барнаула старше 14 лет, при наличии документа, удостоверяющего личность.
Комментарии
На Ядринцева конечно. А на нее - фонарь и светофор.
Памятник убитой промышленности, можно напротив крупного пункта приема металлолома.
Не стела, а памятник. Пусть объяснят суть этой стелы....уничтоженные заводы и куча торговых центров с барыгами? Хотя видимо просто ценности сейчас другие.
И после этого, администрация будет уверять, что нет денег в бюджете?
++++ ЗАЧЕМ ЭТО? деньги осавиваем?
Гость 10:03, хорошая шутка
18.08.2021 10:25
- гость -
Это какая-то чисто барнаульская фишка - проектировать улицы без уличного освещения. Та же Шумакова за Власихинской - бульвар, скамеечки. А освещения нет. Про Ядринцева, которая уже застроена высотками, вообще молчу.
18.08.2021 10:31
- гость -
На небе месяц есть,от него светло. Не шарьтесь по ночам,смеркается-домой!
Наша Мэрия города Б. это сборище чиновников ,и плевать они хотели на мнение и желание горожан !
18.08.2021 10:37
Гость
То есть разрешаете зимой с работы часа в четыре линять?))) А то и в два-три. Ну чтобы гарантированно до темноты успеть добраться и запереться.
Не буду говорить за всех, скажу за себя. Лично мне эта хрень - стела никуда не упиралась! И лучше эти деньги применить на благоустройство пешеходных переходов, тротуаров или освещение улиц. Тогда бы эти деньги налогоплательщиков пошли бы на благо самих налогоплательщиков. В данном случае, эти деньги идут на тщеславие чиновников администрации!
Стела должна стоять условно, так же, как другая Стелла так же условно сидеть.
Ничего не пойму.... Ну при СССР был вектор - упорным трудом, к коммунизму. Соответственно и была трудовая доблесть, лозунги, стеллы и прочая атрибутика... Но сейчас-то -- какая доблесть и какой труд? Если только кенотаф им поставить.
10. Сквер, расположенный по проспекту Ленина, 88;
Так там же вроде бомжи с шестеренкой уже пьедестал занимают!