Массовое ДТП с "перевёртышем" произошло в Барнауле

Массовое ДТП с участием пяти автомобилей произошло утром 19 августа на улице Малахова в Барнауле. Одна машина перевернулась, а другая – залетела под прицеп грузовика. Видео с места происшествия опубликовали в barnaul.insta.
По сообщениям очевидцев, машины двигались по улице Малахова. На участке между улицами Беляева и Петра Сухова водитель Toyota Corolla во время перестроения со среднего ряда в левый столкнулся с автомобилем Toyota Caldina, который двигался в попутном направлении.
В результате Caldina от удара перевернулась, Corolla – врезалась в Suzuki Liana, отлетевший в КамАЗ с прицепом, а осколки разбитых авто повредили припаркованную Lada Granta.
Информация о пострадавших уточняется. Движение троллейбусов на участке временно остановили из-за невозможности проехать в месте массового столкновения.
Комментарии
куча мала
Не задался день.
Скорее пишите виновато ГИБДД, мэр, президент и тд.
Три ряда в одном направлении разделены трамвай путями. Камеры на 40. Светофоры. Идиотам это не помогает.
19.08.2021 15:03
- гость -
Хорошо. По Вашей просьбе пишу: они все виноваты! А в чем они виноваты?
19.08.2021 15:08
- гость -
Вот и я говорю, есть категория водителей, которая и при 20 км/час замес устроит!
19.08.2021 15:21
- гость -
19.08.2021 15:08
- гость -
Вот и я говорю, есть категория водителей, которая и при 20 км/час замес устроит! - сколько таких? это повод на гашетку жать?
Срочно запретить камазы с прицепом!
"В результате Caldina от удара перевернулась", ну если быть конкретным, то не перевернулась, а легла набок.
прицеп тут только в голове инстаграмщика. а на камаз прицеплен полуприцеп. тупни могут погуглить разницу.
такое могло произойти только если они специально договорились сделать этот флэшмоб)))
19.08.2021 15:59
- гость -
Хорошо! Запретить камазы с полуприцепом! Надо же что-нибудь запретить!
19.08.2021 16:09
гiсть
Вот и я думаю, как такое можно сотворить...???
1520. Виноват тот кто устроил ДТП и точка. У нас всегда привыкли обвинять ГИБДД.