Массовое ДТП с "перевёртышем" произошло в Барнауле

Массовое ДТП с участием пяти автомобилей произошло утром 19 августа на улице Малахова в Барнауле. Одна машина перевернулась, а другая – залетела под прицеп грузовика. Видео с места происшествия опубликовали в barnaul.insta.

По сообщениям очевидцев, машины двигались по улице Малахова. На участке между улицами Беляева и Петра Сухова водитель Toyota Corolla во время перестроения со среднего ряда в левый столкнулся с автомобилем Toyota Caldina, который двигался в попутном направлении.

В результате Caldina от удара перевернулась, Corolla – врезалась в Suzuki Liana, отлетевший в КамАЗ с прицепом, а осколки разбитых авто повредили припаркованную Lada Granta.

Информация о пострадавших уточняется. Движение троллейбусов на участке временно остановили из-за невозможности проехать в месте массового столкновения.