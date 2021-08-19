Руководитель Ростуризма Зарина Догузова 19 августа посетила Барнаул с рабочим визитом. Она ознакомилась с исторической частью краевой столицы, сообщает сайт мэрии. Вместе с главой города Вячеславом Франком и начальником управления края по развитию туризма и курортной деятельности Евгением Дешевых Зарина Догузова прогулялась по исторической части краевой столицы. Так, чиновница успела посмотреть пешеходную улицу Мало-Тобольскую, набережную Оби и Нагорный парк.

Вячеслав Франк рассказал о планах по развитию туристического потенциала. Например, в настоящее время подготовлен проект по созданию набережной Барнаулки от комплекса Сереброплавильного завода до моста на улице Горького. Планируется проектирование дорожной и инженерной инфраструктуры к барнаульской "Спичке". В 2022 году продолжится благоустройство набережной Оби в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда". Также есть проект комплексного благоустройства территории Речного вокзала.

Зарина Догузова отметила, что город проделал большую работу по благоустройству исторической части. Она подчеркнула, что нужно создавать уникальные точки притяжения для туристов. Таким местом, по её мнению, может стать комплекс Сереброплавильного завода. Руководитель Ростуризма также отметила, что Барнаул – замечательный и душевный город.

Как уточняет у себя в Telegram-канале руководитель Фонда имущества Алтайского края Владислав Вакаев, Догузова подчеркнула, что "у сегодняшнего Барнаула нет мест, привлекательных для массового туризма". Восстановленный завод мог бы выступить в этой роли. При условии, если здесь удастся создать современное общественное пространство, считает Вакаев. "Надеюсь, в лице Зарины Догузовой мы получим лоббиста нашей заветной мечты о восстановлении сереброплавильного завода", – резюмировал глава регионального Фонда имущества.