Дерево упало на школу в Барнауле

Дерево упало на барнаульскую школу № 13 во время урагана, который прошёл по краевой столице 19 августа. Как сообщает "Катунь 24", ствол рухнул на здание, расположенное по улице Анатолия, 193.
Рабочие убрали дерево и ликвидировали последствия в тот же день. Информации о пострадавших в результате инцидента нет.
Очередной ливень – и Барнаул снова плывёт. Вечером 19 августа в краевой столице прошёл серьёзный дождь, который вновь устроил испытание ливневой канализации. И если в прошлый раз стихия затопила улицу Попова, то в этот раз не выдержали ливнёвки в историческом центре города.
После дорожникам пришлось бороться с последствиями ливня. Как отметил руководитель МБУ "Автодорстрой" Андрей Курышкин, подтоплению подверглись улицы Молодёжная (в районе пересечения с Ядринцева), Пролетарская, Партизанская, Мало-Тобольская, в том числе её пешеходная часть. Также произошло открывание ливневых колодцев на проспекте Ленина и Красноармейском.
Комментарии
Эти дожди каждый год по многу раз. Но каждый раз слышим оправдания, что это катаклизм, непредсказуемый, и ливневки на него не рассчитаны. Это как у Задорнова в выступлении - "а у нас кондиционеры на жару не рассчитаны". А тогда на что тогда ливневки были рассчитаны? На легкий дождик, который и так не страшен? Тогда зачем она?
20.08.2021 09:19
- гость -
Это именно та школа, где работала Учительница в Купальнике. Поэтому, возможно, падение дерева имеет кармические истоки
Витек, а как бы этот вопрос решили в сериале "След"?
20.08.2021 09:39
Виктор
Ты же вчера тут нёс, что каждый может отдыхать как хочет.
Сегодня другая кассета?