Дерево упало на школу в Барнауле

Дерево упало на барнаульскую школу № 13 во время урагана, который прошёл по краевой столице 19 августа. Как сообщает "Катунь 24", ствол рухнул на здание, расположенное по улице Анатолия, 193.

Рабочие убрали дерево и ликвидировали последствия в тот же день. Информации о пострадавших в результате инцидента нет.

Очередной ливень – и Барнаул снова плывёт. Вечером 19 августа в краевой столице прошёл серьёзный дождь, который вновь устроил испытание ливневой канализации. И если в прошлый раз стихия затопила улицу Попова, то в этот раз не выдержали ливнёвки в историческом центре города.

После дорожникам пришлось бороться с последствиями ливня. Как отметил руководитель МБУ "Автодорстрой" Андрей Курышкин, подтоплению подверглись улицы Молодёжная (в районе пересечения с Ядринцева), Пролетарская, Партизанская, Мало-Тобольская, в том числе её пешеходная часть. Также произошло открывание ливневых колодцев на проспекте Ленина и Красноармейском.