Мэрии Барнаула необходимо построить 300 км ливнёвок, чтобы город не топило после дождей

Барнаулу необходимо построить около 300 километров новой ливневой канализации, чтобы город полностью не топило во время самых мощных дождей. Сейчас протяжённость "ливнёвок" составляет около 128 километров. Об этом во время онлайн-конференции рассказал председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула Антон Шеломенцев.
По словам представителя городской мэрии, нынешняя сеть канализации не способна справиться со стихией. Один из самых проблемных участков – в районе улице Мало-Тобольской, находящейся в низине. Туда во время ливней стекается вся вода. А та ливнёвка, которую сделали во время благоустройства туркластера Барнаула, оказалась не идеальной.
Также проблемными местами являются участки на пересечении Павловского тракта с улицей Попова и Малахова, а также пересечение улицы Молодёжной и переулка Ядринцева. При этом городские власти стараются решить проблему ливневой канализации при ремонте дорог в рамках нацпроектов.
Напомним, 19 августа на Барнаул обрушился ливень. В результате стихии вода затопила центральные улицы города. Дежурные бригады МБУ "Автодорстрой" оперативно выехали для мониторинга проблемных участков.
Комментарии
Импотенты. Зато есть псевдоарбат и квазинабережная, вместе с лестницами в никуда.
город всегда топило, и будет топить. единственное, вроде бы дождь в этот раз был не настолько сильным
город всегда топило, и будет топить.
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Да, ну? Не было такого во времена СССР.
300 км это несерьезно, сказал бы 3000 км
20.08.2021 17:50
- гость -
Да, ну? Не было такого во времена СССР.
Да, да. На Георгия Исакова-С-З всегда во время дождя было по колено. Аналогично во многих других частях города.Трамваи в центре вставали и ждали, когда протечет вода.
А так не было.
20.08.2021 17:50
- гость -
Да, ну? Не было такого во времена СССР.
Ленинский в районе Нового рынка напрочь топило в любой приличный дождь
Все основные ливневки построены при СССР. У капиталистов для народа нет денег, им яхты надо строить.
Летом бывают сильные дожди (как раз такой случай), зимой сильные снегопады.
Выстраивать инфраструктуру из расчета 100% затопления/засыпания крайне иррационально.
За затратами на создание последуют затраты на содержание, ещё и постоянно оправдываться придется "а зачем вам столько?!?"
" А та ливнёвка, которую сделали во время благоустройства туркластера Барнаула, оказалась не идеальной."
А виноват в этом кто? А, как обычно, никто. Наверное как всегда коммунисты виноваты, что ливневка не смогла больше полу века прослужить.
Да, да. На Георгия Исакова-С-З всегда во время дождя было по колено.
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Это особенное место, там всегда такое творится, но на Ленинском и вправду потопов таких не было. Были сложности, но не таких масштабов как сейчас. Это появилось как Ленинский стали реконструировать, расширять и прочие извраты творить, вот и натворили горе-руководители города, что даже небольшой дождь вызывает коллапс на Ленинском и других частях города, где проводили реконструкцию дорог с ливневками.
На Ядринцева ливневку надо, не все плавать умеют
20.08.2021 20:16
Kertis
что даже небольшой дождь вызывает коллапс на Ленинском и других частях города
Небольшой - это по мнению синоптиков, которые сидят в Аэропорту.
Во время предыдущих потопов, не считая сегодняшний, ведро на даче наполнилось на 8 см. Это минимум 60 мм осадков. Дача на горе.
Месячная норма осадков в августе 45 мм.