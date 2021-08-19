Дорожные службы выехали на очистку улиц после сильного дождя в Барнауле

Дорожная служба очищает проблемные участки ливневой канализации в Барнауле для ускорения спуска воды. С началом дождя дежурные бригады МБУ "Автодорстрой" оперативно выехали для мониторинга проблемных участков.

Как сообщает пресс-центр мэрии, при необходимости рабочие устраняют засоры ливневых канализаций, убирают решетки, для того чтобы ускорить спуск воды. Сейчас такие работы ведутся, например, рабочими ДЭУ Центрального района на улице Пролетарской в районе здания № 188. ДЭУ городского округа работает на Мало-Тобольской и на пешеходной её части, в районе бизнес-инкубатора.

Там, где потоком выбило люки колодцев, рабочие возвращают их на место. На Ленина, 30, ливневая канализация не справляется с объёмом воды, здесь вновь выбило крышку колодца. Дорожные рабочие просят автомобилистов быть бдительными и осторожными, стараться избегать проезда по затопленным участкам дорог.

Каждый участок обеспечен откачивающей техникой. Так, бригада ДЭУ Железнодорожного района вновь использует помпу для откачки воды на пересечении улиц Молодёжной и Ядринцева.