Афганистан, Украина и Навальный. Путин и Меркель провели встречу в Кремле

20 августа в Москве состоялась встреча российского президента Владимира Путина и федерального канцлера Германии Ангелы Меркель. Стороны обсудили вопросы двустороннего взаимодействия, а также ряд международных тем: ситуацию в Афганистане, на Украине и проект газопровода "Северный поток – 2".

Стороны высказались по поводу военно-политического кризиса в Афганистане после ухода оттуда войск США и их союзников. По мнению Меркель, факт того, что "Талибан" (движение запрещено в России как террористическое) смог захватить власть в стране, вызывает недовольство, однако это реальность, с которой приходится считаться.

Путин отметил, что придерживается схожего мнения. Он подчеркнул, что операцию в Афганистане нельзя назвать успешной, однако заострять на этом внимание и называть её провалом не в интересах РФ. Кроме того, отметил российский лидер, Западу стоит уважать другие страны и "предоставить народам право самим определять свою судьбу".

На пресс-конференции по результатам встречи были упомянуты отношения с Украиной и Минские соглашения: Меркель указала на то, что на линии разграничения продолжают гибнуть украинские военнослужащие, а "нормандский формат" международного урегулирования проблемы переживает застой.

Также канцлер уделила особое внимание вопросу об Алексее Навальном. По её мнению, ситуация с ним – "угнетающая и неприемлемая". Меркель напомнила, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал приговор Навальному произвольным и несоразмерным. На встрече с Путиным она подчеркнула, что немецкая сторона продолжит следить за развитием этого дела, и призвала освободить Навального.

Путин же ответил, что оппозиционер осуждён не за политическую деятельность, а за "криминальные правонарушения против иностранных партнёров".

Напомним, что это была последняя поездка Ангелы Меркель в Москву в статусе главы ФРГ. Более чем за 15 лет на посту она 20 раз была с официальным визитом в российской столице, пишет "Лента.ру".