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Единственное в Барнауле колесо обозрения вновь начало свою работу

, ИА "Амител"
Руководство парка "Арлекино" сообщило о запуске аттракциона после санкций прокуратуры
Фото: пресс-служба прокуратуры Алтайского края

Фото: пресс-служба прокуратуры Алтайского края

В Барнауле после перерыва вновь заработало единственное в городе колесо обозрения. Об этом сообщило руководство парка "Арлекино" в своей группе во "ВКонтакте".

"Друзья, мы рады вам сообщить, что с 21 августа аттракционы "Колесо обозрения" и "Американские горки" возобновляют свою работу!" – сказано в группе.

Напомним, что аттракционы приостановили свою работу после решения прокуратуры. На официальном сайте прокуратуры Алтайского края сообщалось, что правоохранители провели проверку соблюдения требований законодательства при эксплуатации аттракционов, расположенных на территории парка отдыха.

Она показала, что американские горки и колесо обозрения эксплуатируются "без каких-либо документов, подтверждающих право собственности", а высота ограждения не соответствует нормам.

Позднее администрация парка "Арлекино" опровергла заявление прокуратуры о том, что у них нет документов на эти аттракционы. Как объяснила маркетолог в разговоре с корреспондентом amic.ru, они регулярно проходят требуемые проверки.

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

21.08.2021 23:37
Молодой человек

Надеюсь Этим, показали от ворот поворот?

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