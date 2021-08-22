Солист группы "Пошлая Молли" устроил пьяный дебош на концерте

Солиста группы "Пошлая Молли" Кирилла Бледного задержали на 48 часов за пьяный дебош на концерте в Геленджике. Об этом сообщает Mash.

Кирилл Бледный накануне выступал в КЗ "Олимп". Под конец музыкант решил позвать на сцену своих поклонников. Всё закончилось давкой. Часть фанатов ещё долго не могли выгнать обратно в зал, и тусу пришлось закончить на четыре песни раньше срока.

После концерта исполнителя доставили в больницу, где оказалось, что он очень сильно пьян. Правоохранители задержали музыканта на двое суток, а в понедельник состоится суд. Артиста обвиняют в том, что он устроил пьяный дебош.