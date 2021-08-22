Солист группы "Пошлая Молли" устроил пьяный дебош на концерте

Солиста группы "Пошлая Молли" Кирилла Бледного задержали на 48 часов за пьяный дебош на концерте в Геленджике. Об этом сообщает Mash.
Кирилл Бледный накануне выступал в КЗ "Олимп". Под конец музыкант решил позвать на сцену своих поклонников. Всё закончилось давкой. Часть фанатов ещё долго не могли выгнать обратно в зал, и тусу пришлось закончить на четыре песни раньше срока.
После концерта исполнителя доставили в больницу, где оказалось, что он очень сильно пьян. Правоохранители задержали музыканта на двое суток, а в понедельник состоится суд. Артиста обвиняют в том, что он устроил пьяный дебош.
Комментарии
фанера наше всё
нам это очень важно, ага.
Ещё "санитарное дело" нужно завести, т.к. все зрители были без масок и не соблюдали безопасную дистанцию 1,5 метра.
У солиста, судя по Википедии, украинское гражданство. Можно запретить въезд в Россию. Дебоширы нашей стране не нужны. Своих хватает