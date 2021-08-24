Такой день. Эскизы нового герба Барнаула и скрытая судимость депутата

Алтайский краевой суд снял с выборов в АКЗС кандидата от КПРФ по одномандатному округу № 3 Павла Петряшева. Об этом стало известно в ходе пресс-конференции с главой избирательной комиссии Ириной Акимовой.

Барнаульцы могут бесплатно пройти медосмотр на барнаульском рынке "Эко-ярмарка" по ул. Взлётная, 2к, до 27 августа. В программу обследования Краевого центра общественного здоровья входят экспресс-оценка состояния здоровья сердца по ЭКГ на кардиовизоре, измерение уровня насыщенности крови кислородом, артериального и внутриглазного давления и динамометрия.

25 августа горячей воды не будет у 8244 жителей Октябрьского района Барнаула. Подачу ресурса отключат с 09:00 до 21:00 в 72 домах, пяти детсадах, трёх больницах и трёх школах. В это время специалисты отремонтируют 20 метров теплосети и заменят задвижку в тепловой камере на ул. Петра Сухова.

Один ребёнок погиб, двое пострадали при наезде на них автомобиля в Тюменцевском районе. Авария случилась во второй половине дня 22 августа в селе Вылково. 46-летний водитель Toyota Caldina при обгоне выехал на "встречку", но не справился с управлением, выскочил на обочину и наехал на трёх несовершеннолетних велосипедисток. Восьмилетняя девочка от полученных травм скончалась в машине скорой помощи.

Обновлённый герб Барнаула планируют утвердить к концу сентября. Этот вопрос обсудили на совещании по внесению изменений и утверждению герба Барнаула, которое во вторник, 24 августа, провёл заместитель главы администрации города, руководитель аппарата Юрий Еремеев.

Специалисты алтайского Гидрометцентра предупредили о том, что регион на несколько дней накроет аномальная жара. Местами температура воздуха будет подниматься выше +30 градусов.